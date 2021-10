Zweitwohnsitz in Feriensiedlung: Zahlen Barendorfer zu unrecht Steuern?

Barendorf

Wer einen Zweitwohnsitz hat, muss dafür in der Regel auch an die jeweilige Kommune eine Zweitwohnsitzsteuer zahlen. So ist es auch in Dassows Ortsteil Barendorf an der Ostsee. Allerdings haben dort etwa 30 Hausbesitzer inzwischen erfahren, dass in dem Gebiet Zweitwohnen gar nicht erlaubt ist. Ursprünglich wurde die Siedlung „Ostseeblick“ im Bereich der Strandkoppel ab 2001 nämlich als Ferienhausgebiet geplant. Die Hausbesitzer wünschen sich jetzt eine Änderung der Pläne und Vorschriften.

Frühere Projektentwicklerin unterstützt Hausbesitzer

„Ich habe das Gebiet damals mit der Gemeinde Harkensee beziehungsweise der Stadt Dassow entwickelt, alles geplant, die Objekte verkauft und dann auch die Vermietung für die Eigentümer übernommen“, sagt Dorotee Jähn. Als ehemalige Projektentwicklerin kennt sie die damaligen Pläne und unterstützt jetzt die Zweitwohnungsinhaber.

Ein Drittel der Wohnungen wird vermietet

Die hatten die Häuser zunächst als Ferienwohnungen gekauft. Aber nicht jeder wollte die Objekte dann auch an Urlauber vermieten. „Einige nutzen es selbst und kommen an jedem Wochenende und in den Ferien her“, sagt Dorotee Jähn. Heute seien es noch etwa ein Drittel der Wohnungen, die an Urlauber vermietet werden. Diejenigen, die ihre Wohnungen nicht vermieten, haben 2008 Post von der Stadt Dassow, beziehungsweise der Amtsverwaltung bekommen. In dem Jahr wurde die Zweitwohnsitzsteuer für Dassow und die Ortsteile festgelegt. In den Schreiben war die Aufforderung, einen Zweitwohnsitz anzumelden, verbunden mit der Pflicht, Steuern zu zahlen.

Durch Einreisebeschränkungen wurde Landkreis aufmerksam

Dem sind auch alle nachgekommen. Durch Einreisebeschränkungen nach MV in der Corona-Pandemie wurde dann auch an den Landesgrenzen nach einem Zweitwohnsitz gefragt. „Durch dieses ,wer darf rein, wer nicht’ gab es mehr Anfragen bei Behörden. Auch ich habe beim Landkreis gefragt, weil ich hier eine Betriebswohnung habe“, sagt Dorotee Jähn. Sie ist daher von den Problemen der anderen Hausbesitzer nicht betroffen. Beim Landkreis kam heraus, dass laut der ursprünglichen Planung als Feriengebiet weder Haupt- noch Zweitwohnsitze dort zugelassen sind. Trotzdem zahlten seit 2008 etliche Hausbesitzer Zweitwohnsitzsteuer.

Was ist Zweitwohnungsteuer? In Dassow wird seit 2008 eine Zweitwohnungssteuer erhoben. Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben seiner Hauptwohnung für seinen persönlichen Lebensbedarf oder den persönlichen Lebensbedarf seiner Familienmitglieder innehat. In Dassow beträgt die Steuer für Zweitwohnungen 10 Prozent der jährlichen Nettokaltmiete. Wer eine Zweitwohnung in Dassow oder den Ortsteilen hat, muss das innerhalb von zwei Wochen bei der Verwaltung anmelden. Auch für Ferienobjekte kann grundsätzlich eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden, wenn eine Eigennutzung der Besitzer nicht ausgeschlossen ist.

Änderung wäre seit 2017 möglich

„Beim Landkreis sagte man mir, dass bei der Stadt Dassow ein Antrag auf Änderung des Bebauungsplans gestellt werden sollte, weil es sich um sehr viele Fälle handelt und eine Änderung des B-Plans relativ einfach durch eine Änderung des Baurechts 2017 umzusetzen wäre“, schildert Dorotee Jähn. Seitdem sind auch in Wohngebieten Ferienwohnungen zulässig. Ob das auch im umgekehrten Fall so ist, dass in einem Ferienhausgebiet auch Wohnhäuser sein dürfen, müssen die Stadtvertreter in Dassow klären. Dorotee Jähn hat etwa 30 Hausbesitzer unterstützt, schon im vergangenen Jahr einen Antrag auf Änderung der Vorschriften zu stellen. Auch beim Landkreis habe man ihr erklärt, dass die Stadt den heutigen Zustand bitte legalisieren möge.

Könnten Steuern zurückgefordert werden?

Dorotee Jähn befürchtet, dass es still und leer in der Siedlung werden könnte, sollten die Zweitwohnsitze als nicht rechtmäßig betrachtet werden. „Außerdem kann es dann auch sein, dass die Betroffenen die bisher gezahlte Zweitwohnungssteuer zurückfordern“, so Jähn. Die Stadtvertreter in Dassow haben sich noch nicht öffentlich zu dem Problem positioniert. Am Dienstag haben sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit über das Thema beraten.

Bauherren haben eine Informationspflicht

Dassows Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) war noch nicht im Amt, als die Siedlung in Barendorf geplant wurde. Sie sagt aber: „Wenn man irgendwo baut oder auch ein Haus kauft, hat man eine Informationspflicht, was man wie nutzen darf.“ Daher hätte den Hauskäufern klar sein müssen, dass sie dort nicht im Haupt- oder Zweitwohnsitz leben dürfen.

Die Realität hat sich anders entwickelt, möglicherweise auch, weil Informationen aus der Verwaltung nicht korrekt waren. „Wir wohnen seit 15 Jahren an der Strandkoppel in Barendorf und haben uns damals beim Bauamt erkundigt, ob man dauerhaft dort wohnen kann“, hatte ein Herr in der Stadtvertretersitzung geschildert. „Die Aussage im Amt war: Wir freuen uns über jeden, der herzieht und Steuern zahlt.“ Danach habe er dann gehandelt, sich angemeldet und Steuern gezahlt.

Entscheidung der Stadtvertreter kann dauern

Die Stadtvertreter in Dassow wollen sich mit dem Thema befassen. „Wir werden einen Beschluss dazu fassen“, sagt auch die Bürgermeisterin zu. „Die Gefahr ist aber, dass wir mit einer Änderung ein Beispiel für andere Gebiete in Ostseenähe geben und diese Feriengebiete aufgeweicht werden“, so Annett Pahl. Sie befürchtet, dass mit vielen Zweitwohnsitzen die dörflichen Strukturen verloren gehen. Schon jetzt gibt es in Ostseedörfern wie Barendorf häufig mehr Ferien- und Wochenendhäuser als Wohnhäuser der Einheimischen. Wann Dassows Stadtvertreter eine Entscheidung über die Grundstücke in Barendorf fällen, ist noch nicht klar.

Von Malte Behnk