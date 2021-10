Grevesmühlen/Klütz/Boltenhagen

Noch keine Idee für einen Ausflug am Wochenende? Kein Problem, es ist jede Menge los in der Region. Zum Beispiel Drachenfest in Boltenhagen am Sonnabend und am Sonntag auf dem Areal rund um den Sportplatz am Ortseingang aus Richtung Klütz. Hüpfburgen und andere Aktivitäten runden das Programm ab, am Sonnabend gibt es abends Livemusik und ein Feuerwerk ab 21 Uhr.

Kulturnacht in Klütz

Bunt, unterhaltsam und informativ wird es am Sonnabend bei der Kulturnacht in Klütz. Beginn ist 16.30 Uhr auf dem Markt. Dann zeigen Künstler, Unternehmer und Historiker an verschiedenen Orten, was Klütz und die Menschen so besonders macht. Zunächst zeigt die Wismarer Goldschmiedemeisterin Jutta Kross in der Produzentengalerie „Alte Molkerei“ (16.30 Uhr), wie man Gold und Silber verlötet und gestaltet live diverse Schmuckstücke (auch 17.30 Uhr/18.30 Uhr). Es gibt Turmführungen, geführte Spaziergänge durch die Stadt und vor allem an zahlreichen Orten viele verschiedene Events zwischen Kirche und Schloss. Wer möglichst viele Programmpunkte entdecken will, kann sich kostenlos Fahrräder gegen Vorlage des Personalausweises bei Stock & Steinbikes gleich neben der Kirche ausleihen. Es gilt: „Einmal zahlen, alles erleben!“ Die Eintrittsbändchen gibt es an allen Veranstaltungsorten und kosten pro Person 10,- Euro, für Kinder bis 16 Jahre ist der Eintritt frei.

An allen Veranstaltungsorten die in Innenräumen stattfinden, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Darüber hinaus gelten die aktuellen Regelungen gemäß der Corona-Landesverordnung, wo nötig, sind Nachweise über die Impfung, Genesung oder Testung vorzuzeigen.

Disco in Grevesmühlen

Nach anderthalb Jahren Pause geht es in der Grevesmühlener Diskothek K2 wieder los. Eröffnet werden soll die Diskothek am Sonnabend um 22 Uhr unter dem Motto „We are back“ („Wir sind zurück“). So plant es Sascha Bartel, einer von drei Gesellschaftern, die das K2 betreiben. Er hat dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept zukommen lassen und ist zuversichtlich: „Ich gehe davon aus, dass alles seinen Gang geht.“ Bartel plant Disco-Veranstaltungen alle 14 Tage und Sonderveranstaltungen – beispielsweise an Silvester.

Konzert im Bahnhof

Ein Konzert der besonderen Art gibt es am Freitag im Bürgerbahnhof in Grevesmühlen. Ab 20 Uhr tritt im Café Kaffeebrenner Morgan Finlay auf, er ist ein kanadischer Singer-Songwriter aus North Vancouver und hat in Europa und Kanada bisher neun Platten veröffentlicht. Tickets gibt es direkt vor Ort. Der Eintritt kostet zehn Euro.

