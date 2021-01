Grevesmühlen

Die Strandklinik Boltenhagen wurde auf Anweisung des Landkreises nach insgesamt zwölf Corona-Fällen bis Ende Januar geschlossen. Betroffen sind mehr als 200 Patienten und Mitarbeiter. Vorausgegangen war ein positiver Test bei einem Patienten. In Zusammenarbeit mit der Klinikleitung arbeitete das Gesundheitsamt direkt vor Ort und lies nach einer ersten Analyse der möglichen Kontaktketten umfangreiche Abstrichtests bei Patienten und Beschäftigten durchführen. Diese Tests ergaben insgesamt elf weitere positive Fälle. Der Aufnahmestopp in der Einrichtung war bereits im Vorfeld verhängt worden, mit der nun erlassenen Allgemeinverfügung wird die Klinik vorerst bis zum 31. Januar geschlossen.

Wie das Gesundheitsamt mitteilte, werden die betroffenen Patienten die Quarantäne in ihren Heimatorten antreten. In den meisten Fällen stammen sie aus anderen Landkreisen. Für einige Beschäftigte gilt eine so genannte Arbeitsquarantäne, um die verbliebenen Personen weiterhin versorgen zu können.

Insgesamt 12 neue Fälle in NWM

Insgesamt wurden am Sonnabend in Nordwestmecklenburg zwölf neue Fälle registriert, dadurch steigt die Zahl der Infizierten auf 135, inklusive der Kontaktpersonen sind aktuell 351 Personen von Quarantänemaßnahmen betroffen. Unter den neuen Fällen befinden sich nach Aussage des Landkreises erneut mehrere Mitarbeiter von Gesundheits-Einrichtungen außerhalb des Landkreises, die weiteren Fälle seien ebenfalls hauptsächlich auf Infektionsketten innerhalb des beruflichen Umfeldes zurückzuführen.

Gesundheitsamt bittet um Geduld in Sachen Impfungen

Was die Vergabe von Terminen in den „Impfpraxen“ angeht, so gibt es nach Aussage des Gesundheitsamtes noch immer Probleme mit der Landeshotline. An der Lösung dafür werde weiter gearbeitet. Weiter teilt die Behörde mit: „Auch wenn diese Praxen bereits bekannt sind und das Projekt der Zusammenarbeit mit Hausarztpraxen bereits ein erhebliches Medienecho ausgelöst hat: Wir weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Termine nicht direkt über die Praxen vergeben werden. Vor allem nicht an Personen, die aus anderen Bundesländern (sogar aus Bayern) anrufen.“ Derzeit findee in den Praxen nur ein minimaler Testbetrieb statt. „Wir informieren sobald die reguläre Anmeldung über die Landeshotline reibungslos funktioniert und bitten alle Impf-Interessenten bis dahin weiter um ein wenig Geduld oder um Terminanfragen über die Landeshotline für das Impfzentrum in Wismar, sofern ein Schreiben der Landesregierung vorliegt.“ Es bleibt weiterhin dabei, dass wegen der geringen Lieferungen an Impfdosen für Erstimpfungen auch dort nur ein sehr eingeschränkter Impfbetrieb stattfinden kann.

Von Michael Prochnow