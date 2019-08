Boltenhagen

Während die Organisatoren das zweite Fest der Vereine in Boltenhagen vorbereiten, melden sich immer mehr Aktive, die etwas zu der großen Party an der Sport- und Freizeitanlage beitragen wollen. Zwölf Vereine und Gruppen, darunter die neun Sparten des SC Boltenhagen, wollen in diesem Jahr mit Bürgern und Gästen bis zu einem großen Feuerwerk am Abend feiern.

Angebote der Vereine Um 10 Uhr beginnt am Sonnabend, 31. August, das Fest der Boltenhagener Vereine an der Sport- und Freizeitanlage in der Klützer Straße. Um 11 Uhr gibt es die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Raphael Wardecki, den Spartenleitern des SC Boltenhagen und Vertretern aller beteiligten Vereine. Ganztägig gibt es Vorführungen und Mitmachaktionen der Jugendfeuerwehr, der Sportvereinssparten und des Wassersportclubs. Koch Holger Sudmann bietet über den Tag verteilt Kochkurse an. Um 15 Uhr spielt der SC Boltenhagen Fußball gegen SV Schiffahrt Hafen. Um 17 Uhr treten die Klützer Fünkchen des KCC auf. Um 18 Uhr tanzt die Garde des KCC. Ab 19 Uhr gibt es Livemusik der Band Revoc. Gegen 22 Uhr zündet Ulrich Sager vom Verein der Gästeführer ein großes Feuerwerk.

Sie präsentieren sich bei dem Fest am Sonnabend, 31. August, ab 10 Uhr. „Wir starten um 11 Uhr mit der offiziellen Eröffnung“, sagt Matthias Beckert, Vorsitzender des SC Boltenhagen und Initiator des Festes. „Da wird der Bürgermeister etwas sagen, dann stellen sich die Leiter unserer Sparten vor und von jedem beteiligten Verein sagt jemand etwas zum Angebot.“

Nach der Eröffnung startet das Programm auf der Sportanlage und dem Vorplatz mit einer Vorführung der Senioren aus dem SC Boltenhagen. Sie zeigen, wie sie sich mit Aerobic fit halten. Außerdem verkaufen die Senioren des Vereins selbst gebackenen Kuchen.

Der SC Boltenhagen, der Jugendclub, der Gewerbeverein, der Schulförderverein, die Jugendfeuerwehr, der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr, der Redewischer Dorfclub, die DLRG Boltenhagen, der Kleingartenverein, der Verein der Gästeführer, der Wassersportclub und der Klützer Carneval Club bauen Stände auf, informieren über ihre Programme und bieten viele Aktionen zum Mitmachen.

„Wir möchten, dass Familien den ganzen Tag bei uns verbringen“, sagt Matthias Beckert. „ Getränke und verschiedene Speisen werden zu familienfreundlichen Preisen angeboten. So kommt der Dorfclub Redewisch mit einer Gulaschkanone. „Das Team vom Imbiss Ostseehappen macht ganz frische Fischbrötchen“, sagt Beckert. Auch verschiedene süße Leckereien werden angeboten.

Außerdem gibt es viele Spaßstationen für Kinder. So wird eine Eisenbahn aufgebaut, auf der kostenlos Runden gedreht werden können, es gibt eine Hüpfburg und gegen eine kleine Gebühr auch ein Bungee-Trampolin.

Für den Gewerbeverein Ostseebad Boltenhagen baut Koch Holger Sudmann seine mobile Küche auf und lädt Kinder zu Kochkursen ein. Die dabei entstehenden Gerichte dürfen dann selbstverständlich auch verspeist werden. Joachim Clausen kommt für den Gewerbeverein mit seinem Ford-TT-Schulbus und wird den Motor ordentlich zum knattern bringen.

Schon beim ersten Vereinsfest in Boltenhagen war der Opti des Wassersportclubs ein Anziehungspunkt. Quelle: Dirk Hoffmann

Der Wassersportclub wird einen Opti – ein kleines Segelboot – mitbringen und damit erklären, wie schon Kinder das Segeln im ruhigen Revier vor Boltenhagen lernen können. Um Wasser geht es auch bei der Ortsgruppe der DLRG Boltenhagen. Die Rettungsschwimmer zeigen Techniken, um Menschen aus dem Wasser zu holen und welche Geräte dabei benutzt werden.

Die Jugendfeuerwehr baut ein besonderes Dosenschießen auf, bei dem mit einem Wasserstrahl gezielt wird. Die Nachwuchsbrandschützer erklären den Umgang mit einem Feuerlöscher und zeigen ein Fahrzeug der Feuerwehr. Außerdem fordern sie Besucher zum Sommerlanglauf heraus.

Ein Pflanzenquiz mit dem, was in ihren Gärten wächst, haben die Mitglieder des Kleingartenvereins „Gärtnerfreunde“ vorbereitet. Außerdem bauen sie einen großen Basar mit Blumen, Obst und Gemüse aus den eigenen Beeten auf.

Die einzelnenSparten des SC Boltenhagen bieten auf und neben der Sportanlage an, Volleyball zu spielen oder Tennis auszuprobieren. Die Fahrradgruppe baut einen Parcours auf, durch den man nur mit Geschicklichkeit kommt. Die Fußballer treten um 15 Uhr im Spiel gegen den SV Schiffahrt Hafen an.

Die KCC-Garde in ihrem Element: Beim Vereinsfest in Boltenhagen zeigen die uniformierten Frauen einige ihrer Tänze. Quelle: Jana Franke

„Nachdem die Klützer Fünkchen vom Klützer Carneval Club im vergangenen Jahr schon aufgetreten sind, hat jetzt auch die eigentliche Garde des KCC zugesagt, einige Tänze zu zeigen“, freut sich Matthias Beckert, Vorsitzender des SC Boltenhagen. Die Fünkchen werden um 17 Uhr und die Frauen der Garde dann um 18 Uhr auftreten, bevor um 19 Uhr das Konzert der Boltenhagener Band Revoc beginnt.

Neu ist auch ein Angebot der Stadtwerke Wismar, die sich in diesem Jahr am Vereinsfest beteiligen. Sie werden über Elektromobilität informieren. Aus Boltenhagens Ortszentrum und den Ortsteilen fährt außerdem der innerörtliche Shuttlebus an diesem Tag auf Wunsch der Fahrgäste auch bis zur Sportanlage.

Mehr zum Autor

Von Malte Behnk