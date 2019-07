Plüschow

Im Mecklenburgischen Künstlerhaus Schloss Plüschow geht es derzeit besonders farbenfreudig zu und auch ein bisschen märchenhaft.

Im Schloss findet der Kreativworkshop für künstlerisch begabte Kinder und Jugendliche aus Mecklenburg-Vorpommern statt, bereits gute Tradition in der ersten Sommerferienwoche. Dieses Mal mit einer Neuerung. Im Rahmen der deutsch-russischen Jugendwoche, die ebenfalls in dieser Woche, allerdings zum ersten Mal in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet, nehmen auch russische Jugendliche aus St. Petersburg am Kunst-Workshop in Plüschow teil.

Russische Folklore wie aus einem Märchen

Die sechs Schüler eines Fachgymnasiums begrüßten die neue Kultusministerin von MV, Bettina Martin ( SPD), – die vor Kurzem anstelle von Birgit Hesse ( SPD) das Amt übernahm –, und den ehemaligen Ministerpräsidenten MVs, Erwin Sellering ( SPD), – der 2017 die Amtsgeschäfte aufgrund von Erkrankung an Manuela Schwesig ( SPD) abgab –, im Plüschower Schloss mit einem Folklore-Tanz.

Die traditionell russische Bekleidung hatten die Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern, dem Grafiker Sergei Bogdanov (51) und Textilgestalterin Liudmila Filicheva, die ihre Schüler auch auf der Reise nach Mecklenburg begleiteten, genäht und bemalt.

Wer Vitalia Kuchina (18), Evgeniia Sorokina (18), Vasilisa Vinokurova (17), Nika Savitskaia (17), Amelina Perfileva (17) und Vlas Vershinin (18), – der einzige Junge im Team –, in ihren Kostümen beim Tanzen zusah und der Musik, die dazu aus der Konserve ablief, lauschte, konnte vielleicht gar nicht anders, als sich an die alten russischen Märchenfilme aus den 1960er Jahren, wie „ Abenteuer im Zauberwald“ oder „Der Hirsch mit dem goldenen Geweih“ zu erinnern, – wenn er sie denn kannte.

Wer russische Märchen kennt, kennt auch die Verbeugung der Russen als Zeichen der Ehrerbietung. Russische Teilnehmer des Kunstworkshops im Schloss Plüschow am Ende ihrer kleinen folkloristischen Vorstellung. Quelle: Annett Meinke

Gemeinsames betonen

Genauso jedenfalls erzählte Erwin Sellering, hätten er und die Mitgründer des Vereins, die aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur des Landes stammen, sich das vorgestellt, als sie im vergangenen Jahr das private Netzwerk „Deutsch-Russische Partnerschaft“ in MV gründeten: „Es ging uns darum, Begegnungen zwischen Russen und Deutschen verschiedener Generationen in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen, in denen das Verbindende im Vordergrund steht – und nicht das, was russische und deutsche Politik oft gravierend voneinander unterscheidet.“, bekräftigte er zu dieser Gelegenheit.

Der Politiker, der gegenwärtig Mitglied des Landtages in MV ist, musste sich als Ministerpräsident, ähnlich wie seine Amtsnachfolgerin Schwesig heute, auf bundespolitischer Ebene immer wieder wegen des Engagements für ein gutes deutsch-russisches Verhältnis kritisieren lassen.

Erwin Sellering, begeistert von einem Kunstwerk des russischen Kreativworkcampteilnehmers Vlas Vershinin (18). Quelle: Annett Meinke

Die jungen Russen indessen sind nicht nur der Folklore wegen nach Plüschow gekommen. Gemeinsam mit deutschen Kindern und Jugendlichen arbeiten sie noch bis zum 5. Juli unter Anleitung der einheimischen Künstlerinnen und Workshopleiterinnen Tanja Zimmermann, Susanne Gabler und Miro Zahra an diversen Kunstwerken mit verschiedenen Techniken.

Der Kontakt zwischen deutschen und russischen Workshopteilnehmern, berichtete Künstlerhausleiterin Zahra, gestalte sich dort, wo sich eine Sprachbarriere aufbaue, „mit Händen und Füßen“. Zwei der deutschen Campteilnehmer haben gemeinsames Quartier mit den russischen Jugendlichen in der Remise am Schloss bezogen. Die anderen einheimischen Kinder und Jugendlichen fahren abends nach den Workshops nach Hause.

Deutsche Teilnehmer des Kreativworkcamps auf Schloss Plüschow in den Sommerferien 2019: Theresa Kommke (17) aus Grevesmühlen und der kleine Mika Müggenburg (9) aus Schwerin. Quelle: Annett Meinke

Russische Zarentochter lebte im Plüschower Schloss

Dass das Kreativcamp in Plüschow als eines von insgesamt sechs im Rahmen der deutsch-russischen Jugendwoche stattfindenden Projekte ausgewählt wurde, hat, berichtet Zahra, „auch einen historischen Hintergrund.“ Im Jahr 1802 erwarb Friedrich Ludwig von Mecklenburg-Schwerin (1778-1819) die Vogtei Plüschow, wozu unter anderem das Schloss gehörte, das für ihn und seine russische Ehefrau, Zarentochter Helena Paulowna (1784-1803), zur Sommerresidenz wurde.

Möglicherweise haben das die russischen Jugendlichen gespürt, jedenfalls fühlten sie sich offenbar besonders angezogen von der Installation einer Berliner Künstlerin im Park, die zu Ehren der russischen Zarentochter „ Helena Paulowna Pavillon“ getauft wurde.

Zukünftig, erklärte Zahra, wolle man im Künstlerhaus, was die Entwicklung deutsch-russischer Beziehungen angehe, gerne noch ein Stück weiter gehen. „Wir denken dabei an einen regelmäßigen Künstleraustausch mit Russland im Rahmen unseres Kunststipendiatenprogramms.“

Leningrader Oblast ist Partnerregion von MV Das Leningrader Gebiet (auch Leningrader Oblast genannt) ist seit 16 Jahren Partnerregion von Mecklenburg-Vorpommern. Mit etwa 1,7 Millionen Einwohnern reicht das Leningrader Gebiet von der Grenze zu Finnland bis nach Estland. Verwaltungssitz ist die Stadt Sankt-Petersburg. Im Gegensatz zur ehemals mit Leningrad bezeichneten Stadt, die heute wieder Sankt Petersburg heißt, wurde das Gebiet nach 1990 nicht umbenannt.

Abschlussveranstaltung in Rostock

Die jungen Russen werden noch bis zum 5. Juli in Plüschow bleiben. Am 6. Juli wird in Rostock die große Abschlussveranstaltung der deutsch-russischen Jugendwoche stattfinden, wo sich die Teilnehmer aller Projekte begegnen werden.

Neben dem Kreativworkshop in Plüschow fanden mit Beteiligung russischer Jugendlicher in dieser Woche auch das Landeszeltlager der Jugendfeuerwehren in Prora auf Rügen, ein Volleyballcamp in Schwerin, eine Pianistenwoche an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und ein Sommercamp für Denkmalpflege in Peenemünde und ein Boxcamp in Rostock statt.

Am 7. Juli kehren die russischen Kinder und Jugendlichen mit ihren Begleitern nach Hause zurück.

Annett Meinke