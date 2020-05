aktion tier lottihof in seefeld wieder offen für besucher

Ob den Tieren auf dem Gnadenhof in Seefeld die Besucher, die in den vergangenen Wochen wegen Corona ausbleiben mussten, gefehlt haben, ist nicht sicher. Fakt ist, das Gelände des Lottihofs ist jetzt noch einladender – Mitarbeiter haben „Lockdown“ für Renovierungsarbeiten genutzt. Die OZ lädt auf einen kleinen Rundgang in einer aktuellen Bildergalerie.