Boltenhagen

„Das wird Zeit, dass hier endlich was passiert“, freut sich der Anlieferer, der in der Nähe des Grundstücks Ostseeallee 34/36 in bester Boltenhagener Lage parkt und seine Waren aus dem Laster holt, als er hört, dass das alte Verwaltungshaus der Gemeinde Boltenhagen und die alte Kurdirektion, das sogenannte „...