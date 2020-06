Groß Schwansee

Am kommenden Sonntag, 14. Juni, wird am Strand von Groß Schwansee ein Achtsamkeitsworkshop angeboten. Anmeldungen sind noch möglich. Eine Psychologin leitet den Kurs. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr an der Naturstation Fischerkaten, am Strandzugang Nr. 5. Gegen 12 Uhr endet der Workshop.

Achtsamkeit hilft, besser mit Stress umzugehen

Die Teilnehmer lernen das Konzept der „ Achtsamkeit“ kennen. Die wunderschöne Landschaft des Natur-Ostseestrandes in Groß Schwansee bietet den Rahmen, um mit Begleitung tief in sich hineinzuhorchen und sich selbst zu fühlen. Achtsamkeitsübungen sollen bei Stressabbau helfen und die Persönlichkeitsentwicklung fördern.

Anmelden per Mail oder Telefon

Anmeldung bis Sonnabend, den 13. Juni, bei der Naturstation Fischerkaten. Mail an: naturstation@web.de oder telefonisch unter 03 88 27 / 77 48.

Mehr Infos unter Mobil-Telefonnummer: 01 76 / 57 98 14 38. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf sechs Personen begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro.

Von Annett Meinke