Brook

Drei junge Landwirte in Ausbildung gibt es derzeit im Biolandbetrieb Gut Brook unweit des Ostseestrandes. Dass kein Mädchen darunter ist, findet Magnus Albert (19), einer von ihnen, zwar schade, auch in seiner Berufsschulklasse ist nur ein einziges Mädchen. In seiner Familie, die in Ostholstein, in Alt Galendorf, den Bauernmarkt und Geflügelhof Albert führt, „den mein Urgroßvater gegründet hat“, wie er erzählt, sieht es hingegen deutlich besser aus, mit der Frauenquote. „Ich habe vier Schwestern,“ sagt er. Zwei davon studieren Landwirtschaft.“ Mit einer Schwester will er vielleicht später einmal den Hof von den Eltern übernehmen. Das ist zumindest so angedacht.

Das ehemalige Gutshaus ist jetzt die Verwaltung des Gutes Brook. Quelle: Annett Meinke

Magnus konnte das erste Lehrjahr überspringen, weil er Abitur hat. Insgesamt dauert die Ausbildung zum Landwirt normalerweise drei Jahre. Seit Juli vergangenen Jahres ist er in Brook, im Juli dieses Jahres wird er zum nächsten Ausbildungsbetrieb, einem konventionell wirtschaftenden Landwirtschaftsbetrieb, wechseln. Gut Brook ist ein auf Ackerbau und Milchviehwirtschaft im Ökobetrieb spezialisiertes Agrarunternehmen.

Die Familie von Magnus betreibt konventionelle Landwirtschaft, dennoch absolviert er ein Jahr im Ökolandbetrieb von Gut Brook, dessen Leiter Ulrich Bosch ist. „Viele Landwirte beginnen umzudenken. Mein Vater hat gesagt, geh dahin, da kannst du einiges lernen, was ich früher auch noch gelernt habe.“ Eine gute Mischung aus Öko- und konventionellem Landbau kann sich der angehende Landwirt Magnus Albert für seine Zukunft vorstellen.

Dass sich etwas verändern muss und bereits verändert hat, sagt er, ist spürbar. „Die Leute wollen regionale Produkte.“ Dass seine Generation Landwirte vielleicht etwas ausbaden muss, was in eine Richtung gelaufen ist, die sich zunehmend als fatal erweist, sieht Magnus Albert nicht so. „Jede Generation hat ihre Herausforderungen zu meistern, und das ist doch auch gut so.“

In Brook, sagt der junge Ostholsteiner, fühlt er sich nicht unwohl. „Vielleicht wäre es anders, käme ich aus einer Stadt, aber ich komme eben auch aus einem Dorf, das sehr nah an der Ostsee liegt. Einiges ist ähnlich.“ Unter der Woche hat er ohnehin genug zu tun. Im Moment sammeln er und seine Kollegen die reichlich vorhandenen Steine in dieser Gegend, die auch am Strand in Hülle und Fülle liegen, von den Äckern des Guts. Hausaufgaben müssen auch gemacht werden, dann schlafen. Mit „groß etwas unternehmen“ in der Woche wäre also ohnehin nichts. Am Wochenende fährt Magnus immer nach Hause. Es ist nicht so weit entfernt, eine knappe Stunde mit dem Auto braucht er.

Was den angehenden Landwirt ein bisschen gewundert hat, sagt er, als er vor einem Jahr nach Brook kam, dass hier immer noch die Kategorie „Ossi und Wessi“ eine Rolle spielt. Das kennt er von Zuhause gar nicht. „Nicht wirklich bösartig,“, sagt er, „eher so Sprüche in der Berufsschulklasse, viele Mitschüler kommen aus der Gegend hier.“ Für ihn, der einige Jahre nach der Wende geboren wurde, gab es das bis dahin nicht. „Für mich war es eben immer ein Land.“

Annett Meinke