Autofahrer müssen vor Grevesmühlen warten

Grevesmühlen

Wer in diesen Tagen private oder berufliche Termine hat, die unbedingt pünktlich eingehalten werden müssen, und sich von der A20 bei Upahl Richtung Grevesmühlen bewegt oder von dort aus Richtung A20 unterwegs ist, sollte unbedingt ausreichend zusätzliche Zeit mit einberechnen. Aufgrund der Bauarbeiten an einem Radweg an der L 03 staut sich der Verkehr vor den Ampeln, die dort zurzeit den Verkehr regeln.

Hinzu kommt, dass auf dieser Strecke zurzeit ohnehin nur langsam gefahren werden darf – 40 Kilometer pro Stunde – weil zurzeit auf dieser Straße auch noch Split ausgebracht wird.

Von Annett Meinke