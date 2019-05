Niendorf

Im Sommer kommt Reinhard Riedel auf seinem eigenen Hof in Hoikendorf nicht dazu, allzu viel zu machen. „Das meiste erledige ich im Herbst und Winter“, sagt er, „wenn die Saison auf dem Campingplatz vorbei ist.“

Die meisten Camper kennen ihn nicht unter seinem richtigen Namen. Bei ihnen heißt er nur Max oder Maxe. So heißt auch sein kleiner Laden, der sich gleich vorne, an der Einfahrt des Campingplatzes, hinter der Schranke, links neben der Anmeldung befindet: Maxes Minishop. Hier gibt es fast alles. Morgens frische Brötchen, – ganz wichtig –, und ansonsten alles, was die Camper noch so gebrauchen können: Käse, Wurst, Spirituosen, Zeitungen, Süßigkeiten, Strandspielzeug, Postkarten, Sonnenhüte. Die Liste könnte man noch ewig weiterführen. „Manchmal fragen die Leute mich auch, ob ich ihnen etwas mitbringe, wenn ich für den Laden einkaufe. Sie mögen vielleicht lieber einen ganz speziellen Käse“, sagt Max. „Kein Problem, den bring ich dann mit.“

Sind für die Camper in der Saison da – auf dem Campingplatz Niendorf an der Ostsee – Wohlenberger Wiek – v.l. Corinna Andresen vom Empfang, Campingplatzinhaberin Sabine Ehrlich und Reinhard (Maxe) Riedel von Maxes Minishop. Quelle: Annett Meinke

Dass er einmal einen Laden wie diesen betreibt, sagt er, war nicht geplant. Er ist in Rudolstadt in Thüringen aufgewachsen. Nach der Schule hat er Stahlgießer gelernt. „Damals habe ich in der Maxhütte gearbeitet“, erzählt er. „Das Stahl- und Walzwerk in Zwickau kannte in der DDR jeder.“

Aus der Maxhütte an die Ostsee

Bleiben wollte Max in der Maxhütte jedoch nicht auf Dauer, er wollte die Welt sehen, zur See fahren. Was nicht lange gut ging. Von „Staats wegen“, sagt er, „haben sie mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Haben mir einfach mein Seebuch weggenommen.“ Der Grund sei gewesen, dass er partout nicht in die Staatspartei SED hatte eintreten wollen. Damit war Maxes Traum von der großen, weiten Welt ausgeträumt.

Reinhard Riedel arbeitete in den Jahren bis zum Mauerfall als Handwerker in Bad Kleinen, Tressow, bis das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ging. Als die Mauer weg war, kam ihm die Idee mit dem Laden auf dem Campingplatz. „Ich konnte doch nicht einfach nur zu Hause sitzen“, sagt er.

Einfahrtsbereich des Campingplatzes in Niendorf an der Wohlenberger Wiek an der Ostsee. Zweites Haus von links, Maxes Minishop, daneben die Anmeldung. Quelle: Annett Meinke

Heute trifft sich vielleicht zwar nicht die „große, weite Welt“ in Maxes Laden, aber immerhin viele Leute, die ein bisschen oder auch noch ein bisschen weiter weg wohnen.

Reinhard Riedel hat so viel Abwechslung während der Campingsaison in Niendorf und muss so viel reden, sagt er, dass er, wenn er frei hat, ganz gerne schweigt. In der Hochsaison öffnet er seinen Minishop morgens um 7 Uhr, Schluss ist nach Bedarf. Manchmal um 18 oder 19 Uhr, manchmal auch später.

Annett Meinke