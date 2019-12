Drei Grevesmühlener Vereine wurden von der Bürgerstiftung der VR Bank Mecklenburg mit Zuwendungen gefördert. Die Übergabe der Gelder fand in weihnachtlichem Ambiente in Hohen Wieschendorf statt.

Bürgerstiftung verteilt Geld an Vereine

Ehrenamt - Bürgerstiftung verteilt Geld an Vereine