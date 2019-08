Klütz

Im Park von schloss Bothmer gastieren am Sonnabend die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Ab 15 Uhr können die Besucher dort picknicken, um 19 Uhr beginnt das Konzert „Eine Wiener Nacht“. Die Schloßstraße in Klütz wird wegen der Veranstaltung am 17. August als Einbahnstraße kommend vom Markt zur L01 ausgewiesen. Zusätzlich wird in der Schloßstraße halbseitiges Parken möglich sein. Eine entsprechende Beschilderung wird aufgestellt.

Von Malte Behnk