corona und wirtschaft: gägelow hofft, gut aus der krise zu kommen

Langsam läuft der Einzelhandel im Mecklenburger Einkaufszentrum (MEZ) wieder an, mit Masken und Sicherheitsabstand. Ein Umstand, über den sich Gägelows Bürgermeister Friedel Helms-Ferlemann besonders freut.

Gägelow, hofft er, wird, was die Einnahmen der Gemeinde an Gewerbesteuern zum Beispiel angeht, „die Corona-Zeit vielleicht mit nur einem blauen Auge überstehen.“ Warum der Gägelower Bürgermeister das zu hoffen wagt, hat mit den über 100 Firmen zu tun, die am Ort ansässig sind.

Gesunder Branchenmix

„Wir verfügen über einen gesunden Branchenmix aus produzierendem Gewerbe, Handwerksbetrieben und vielfältigen kleinen und großen Einzelhandelsunternehmen, die auch in der Corona-Krise weiterarbeiten konnten“, sagt er.

Wäre seine Gemeinde, wie zum Beispiel viele Orte direkt an der Küste, nur auf Gewerbesteuereinnahmen von Hotels und Gastgewerbe angewiesen, sagt er dann, würde er sich viel mehr Sorgen machen.

Stundungsanträge sagen nicht viel aus

Anträge auf Stundungen der laufenden Raten für Gewerbesteuern von ansässigen Firmen musste Gägelows Bürgermeister bisher nur in überschaubarer Größenordnung unterschreiben. Stundungen in Höhe von 60 000 Euro wurden bis Ende April beantragt.

Doch einerseits kann sich das täglich ändern, können neue Stundungsanträge eingehen, andererseits sagen auch diese Anträge nicht wirklich etwas darüber aus, was letztlich für 2020 an Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde zu erwarten sein wird. Das bestätigt Grevesmühlens Kämmerin Kristine Lenschow. Gägelow gehört seit 2005 zum Amt Grevesmühlen-Land.

„Wenn man berücksichtigt, dass selbst das, was derzeit an laufenden Vorauszahlungen an Gewerbesteuer nach wie vor eingeht, nicht bedeutet, dass das bei der Gemeinde bleibt. Weil Firmen zwei Jahre Zeit für ihre Abschlüsse haben und es dann immer zu Rückzahlungen kommen kann, kann im Moment niemand sagen, wohin sich die Gewerbesteuereinnahmen für Gägelow unter den Eindruck der Krise hinbewegen werden“, erklärt Kristine Lenschow. Sie geht davon aus, dass man erst in vier bis fünf Jahren genau wissen wird, was die Krise an Steuereinnahmen insgesamt gekostet habe.

Verlust an Einkommenssteuer

Was die Kämmerin der Stadt Grevesmühlen dabei für weitaus problematischer hält, ist der mögliche Einbruch bei den Einkommenssteuerzahlungen. Denn der größte Anteil an Einnahmen fließt über diese Steuer in die Gemeinden. Da im Moment noch nicht abschätzbar ist, wie viele Menschen in Gägelow – und nicht nur dort – aufgrund von Corona auf Kurzarbeit gesetzt wurden oder gar arbeitslos wurden und wie lange dieser Zustand noch andauert, sei, was diesen Posten angeht, die Unsicherheit fast noch größer. „Letztlich müssen wir, was das angeht, die Steuerschätzungen vom Bund und Land abwarten“, sagt Lenschow.

Nicht zu vergessen, fügt die Kämmerin an, sind auch die Einnahmen aus Pachten, Mieten für Immobilien der Gemeinde, die derzeit aufgrund von Corona-Einkommensverlusten nicht gezahlt werden können. Auch dazu gehen die Anträge beim Amt Grevesmühlen-Land ein und werden bearbeitet.

Eine Übersicht der bisherigen bereits abzusehenden Ausfälle soll dem Finanzausschuss der Gemeinde Gägelow im Mai zu seiner ersten Sitzung seit Corona-Ausbruch vorgelegt werden. Die erste Gemeindevertretersitzung mit Sicherheitsabstand, verkündet Bürgermeister Helms-Ferlemann, soll auch in diesem Monat stattfinden. Auch der Bauausschuss wird tagen. Dabei geht es auch um Beschlüsse zum Bau von zwei weiteren Löschwasserzisternen, in die die Gemeinde trotz der gegenwärtigen Lage 70 000 Euro investieren wird.

Investitionen nicht zurückhalten

„Wir brauchen die Zisternen, damit im Fall eines Falles ausreichend Löschwasser zur Verfügung steht“, erklärt Helms-Ferlemann. Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat in der Gemeinde wie vielerorts die Dorfteiche austrocknen lassen.

Friedel Helms-Ferlemann, Bürgermeister in Gägelow Quelle: privat

Kämmerin Kristine Lenschow bestätigt, dass es eine Empfehlung vom Land gibt, die dringend notwendigen Investitionen in den Gemeinden nicht auszusetzen, auch wenn derzeit niemand weiß, wie sich die Einnahmesituation der Kommunen gestalten wird. Sollte es schlimmer kommen als befürchtet, so Lenschow, müsse man aber in manchen Gemeinden vielleicht über Nachtragshaushalte beraten.

Von Annett Meinke