Grevesmühlen

Bei manchem Bürgermeisterkandidaten steigt langsam die Anspannung. Letztlich geht es in einer dörflichen Gemeinde um die gleichen Fragen wie in der „großen“ Politik. Wer behält oder bekommt Einfluss, wer verliert ihn, in welche Richtung geht es in den kommenden Jahren?

Ben Straathof, der sich nach seiner ersten Amtszeit als Bürgermeister in seiner Gemeinde, Roggenstorf, zur Wiederwahl gestellt hat, sagt: „Ich bin nicht aufgeregt.“ Kein Wunder, er hat keinen Gegenkandidaten. „Beim letzten Mal hatte ich 65 Prozent der Stimmen, schön wäre, wenn ich in den vergangenen Jahren noch mehr Bürger mit meiner Arbeit überzeugen konnte“, so Straathof.

Ben Straathof, Bürgermeister von Roggenstorf, zieht ein positives Resümee seiner ersten Amtszeit. Quelle: Annett Meinke

Insgesamt gibt es neben Gägelow nur noch zwei weitere Gemeinden im Amt Grevesmühlen-Land, in denen es mehr als einen Bewerber oder eine Bewerberin um das Amt des Bürgermeisters gibt – Bernstorf, hier sind es gleich drei Kandidaten, und Testorf-Steinfort, da sind zwei Kandidaten angetreten.

Bürgermeister-Kandidaten im Amt-Grevesmühlen Land:

Bernstorf – Johannes Schürmeyer, geb. 1962, Künstler, SPD, – Carlo Reinhardt, geboren 1958, Hausmann, Die Linke, – Mirko Timm, geb. 1967, Kfz-Mechanikermeister, Einzelbewerber

Roggenstorf – Bernardus Straathof, geb. 1953, Rentner, Einzelbewerber

Rüting – Holger Hinze, geb. 1962, Musiker, Einzelbewerber

Stepenitztal – Peter Koth, geb. 1947, Rentner, CDU

Testorf-Steinfort – Hans-Jürgen Vitense, geb. 1951, Rentner, Freie Wählergemeinschaft Gemeinde Testorf-Steinfort (FWG), – Jacqueline Schmedemann, geb. 1984, Arzthelferin, Einzelbewerberin

Upahl – Steve Springer, geb. 1978, Kfz-Meister, Wählergemeinschaft Upahl, – Hans-Peter Voß, geb. 1946, Rechtsanwalt und Mediator, Wählergruppe Upahl (WGU)

Warnow – Lothar Kacprzyk, geb. 1958, Diplomagraringenieur, Wählergemeinschaft der Gemeinde Warnow (WGGW)

Annett Meinke