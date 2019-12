DRK-Krankenhaus: Mitarbeiter sammeln Unterschriften auf Grevesmühlener Marktplatz

Grevesmühlen

Der offene Brief von Grevesmühlener DRK-Krankenhausmitarbeitern, in dem es um Kritik an der Bezahlung, dem Personalschlüssel und die Kommunikation mit der Geschäftsführung ging, bewegte im Oktober die Öffentlichkeit. Über 300 mal wurde er in den Sozialen Netzwerken geteilt.

Ebenso erzeugte die Reaktion der Geschäftsführung, die Druck ausübte und den Briefeschreibern unterstellte, den Ruf der Klinik zu schädigen, Unmut in der Bevölkerung. Viele Kommentare munterten die zum Arbeitskampf mit der Gewerkschaft Verdi bereiten Krankenhausmitarbeiter auf, sich nicht ins Bockshorn jagen zu lassen.

Inzwischen wurde eine Tarifkommission im Krankenhaus gebildet, wie Sarah Kruse und Marco Kohler, – beide arbeiten auf der Intensivstation der Klinik –, berichteten, die in Kürze Verhandlungen mit der Geschäftsführung aufnehmen wird.

Um diese Verhandlungen zu unterstützen, sammeln Kruse, Kohler und andere Krankenhausmitarbeiter in diesen Tagen weitere Unterschriften aus der Bevölkerung. Heute und morgen stehen sie auf dem Grevesmühlener Marktplatz, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr.

Was in dem Offenen Brief der Krankenhausmitarbeiter stand und wie es mit der Organisation ihres Verdi-Arbeitskampfes danach weiterging, lesen Sie auch bei Ihrer OZ.

Von Annett Meinke