Schönberg

22 Schüler und Schülerinnen der Regionalen Schule mit Grundschule haben sich im Foyer ihrer Schule versammelt, um zu proben. Es geht um ein Theaterstück, das sie zu Ehren des 800. Geburtstags ihrer Stadt aufführen und den Namen „Sagenhafte 800 Jahre Schönberg“ trägt.

Am 27. Juni wird es Premiere feiern, am letzten richtigen Schultag vor den großen Sommerferien, am Freitag gibt es dann bereits die Schulzeugnisse. Um 16 Uhr beginnt die Vorstellung, die für alle Schönberger offen ist, in der Turnhalle der Schule. Zuvor wird am Vormittag die letzte Kostümprobe stattfinden. Und auch wenn jetzt vielleicht noch nicht so richtig Lampenfieber aufkommt, an diesem Tag werden wohl einige der Schüler es verspüren.

Der Zeitstrahl zeigt, in welcher Zeitlinie sich das Theaterstück der Schüler der Regionalen Schule mit Grundschule bewegt. Quelle: Annett Meinke

Ludwig Bickers Wiederauferstehung

Elias Laskowski aus der Klasse 6 b kommt im Stück eine tragende Rolle zu. Er spielt niemand Geringeren als Ludwig Bicker, der von 1835 bis 1914 lebte und Bürgermeister der Stadt war. Ganz am Anfang des Stückes taucht bereits Elias alias Ludwig Bicker auf, als ein paar Kinder auf eine Schatztruhe stoßen, in der sich Dokumente und Fotos befinden, die sich mit der Geschichte Schönbergs befassen. Auch ein Foto besagten Ludwig Bickers ist dabei, von dem die Kinder gar nicht so recht wissen, wer dieser Mann eigentlich war, – außer dass es eine Straße in Schönberg gibt, die nach ihm benannt ist. Gemeinsam mit den Kindern auf der Bühne führt Elias als der auferstandene Bürgermeister weit in die Geschichte der Stadt zurück.

Elias Laskowski spielt den Bürgermeister Ludwig Bicker. Quelle: Annett Meinke

„Es war uns wichtig“, sagt Ines Kleinfeld, Lehrerin der Schule, „uns als Regionale Schule mit in die Feierlichkeiten zum 800-jährigen Jubiläum unserer Stadt einzubringen.“ Unter Leitung von Evelyn Klepper, die erst seit diesem Schuljahr Lehrerin für Deutsch und Englisch an der Schule ist, entstand das Theaterstück.

Kleppers Herz schlägt für das Theater, sie würde gerne eine Arbeitsgemeinschaft für Theater an der Schule gründen und zu jedem Schuljahresende oder auch zu besonderen Ereignissen ein Stück aufführen. Das Stück, das nun Premiere feiert, schrieb sie in acht Wochen. Dabei orientierte sie sich an Quellenmaterial aus dem persönlichen Archiv des Schönbergers Herbert Klatt. Es spielen darin unter anderem Sagen wie „Die Raubritter von Carlow“, die Sage von der „Weißen Frau“ oder dem „Spukenden Krasch“ eine Rolle.

Schüler der 2. bis 9. Klassen der Regionalen Schule mit Grundschule Schönberg spielen bei dem Theaterstück „Sagenhafte 800 Jahre Schönberg“ mit. Quelle: Annett Meinke

Wie es sich für eine so wichtige Theatervorstellung gehört, wurde an der Schule auch ein richtiges Schauspieler-Casting durchgeführt. „Es hatten auf einmal so viele Schüler Interesse bekundet, mitzuspielen“, erklärt Ines Kleinfeld, „dass wir eine Auswahl treffen mussten.“

Im Casting, erzählt Evelyn Klepper, ging es nicht nur darum, herauszufinden, wie es um die schauspielerischen Fähigkeiten der Schüler steht, sondern auch darum, abzuklären, ob die interessierten Schüler sich in der Lage sahen, die Disziplin aufzubringen, die nötig ist, um ein Theaterstück einzustudieren und aufzuführen. Insgesamt werden es 20 Proben gewesen sein, die die Schüler bis zur Premiere absolviert haben.

20 Schüler werden insgesamt 20-mal geprobt haben, bis das Theaterstück zu Ehren des Jubiläums der Stadt Schönberg am 27. Juni 2019 um 16 Uhr Premiere feiert. Quelle: Annett Meinke

„Bei der Herstellung der Requisiten“, erklärt Evelyn Klepper, „haben uns die Werklehrer an unserer Schule enorm unterstützt, zum Beispiel bei der Herstellung von Schwertern und Schilden.“

Schüler und Lehrer hoffen nun, dass am 27. Juni reichlich Besucher zur Premiere in der Turnhalle der Schule erscheinen. „Es wird an diesem Tag auch noch so einiges mehr auf unserem Gelände passieren“, verrät Ines Kleinfeld. „Eine Art Mittelaltermarkt erwartet unsere Besucher.“

Annett Meinke