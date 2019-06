Grevesmühlen

Das Sommerfest der evangelisch-integrativen Kita am Ploggenseering in Grevesmühlen fand am vergangenen Freitag bei bestem Sonnenschein statt und war gut besucht. „Wie in jedem Jahr“, betonte Kita-Leiterin Gabi Krinke stolz.

Von den Kleinsten bis zu den baldigen Schulkindern waren die meisten Kinder samt Eltern und Großeltern da. Das Fest wurde mit einem kleinen Programm eröffnet, bei dem alle Gruppen zeigen konnten, was sie im Kindergarten gelernt haben und womit sie sich derzeit mit ihren Erziehern beschäftigen. Viele lustige Lieder wurden gesungen, zum Beispiel von der „Raupe Nimmersatt“.

Zur Galerie Sommerfest Evangelische Kita Grevesmühlen

An den fünf Stationen, die die Kinder absolvieren konnten, um zum Beispiel Riesenseifenblasen zu machen oder etwas zu basteln, konnten sie sich auf einer kleinen Stempelkarte Stempel abholen. War die Karte voll, gab es einen kleinen Preis.

Auf dem Sommerfest der evangelisch-integrativen Kita in Grevesmühlen konnten die Kinder fünf Stationen besuchen und dafür jeweils einen Stempel erhalten. War die Stempelkarte voll, gab es einen kleinen Preis. Quelle: Annett Meinke

Einer der Allerkleinsten, der an der Bastelstation im Sand spielte, war der anderthalb Jahre alte Richard Mähler. „Das ist unser erstes Kita-Fest. Seit einem halben Jahr besucht Richard die Kita“, verriet seine Mama, Antje Mähler. Und wie das heute bei den meisten jungen Familien ganz normal ist, auch Papa Tobias war selbstverständlich beim Sommerfest dabei.

Der kleine Richard Mähler (1,5) auf seinem ersten Kita-Sommerfest mit Mama Antje und Papa Tobias. Quelle: Annett Meinke

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. In einem kleinen Café im Kita-Gebäude boten Eltern selbst gebackenen Kuchen an, der sich großen Zuspruchs erfreute. Janny’s Eis aus der August-Bebel-Straße in Grevesmühlen war zum ersten Mal mit einem Stand am Start – und bei dem schönen Wetter natürlich gut belagert.

Annett Meinke