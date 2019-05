Brook

Joachim (84) und Lydia (78) Qualmann gehören zu den Alteingesessenen im Dorf. Joachim Qualmann, der in Hohen Schönberg geboren wurde, lernte den Beruf des Schmieds in Brook. Später, als Gut Brook volkseigen wurde, arbeitete er dort in der Werkstatt und war der für Instandsetzung verantwortliche Meister. „In dieser Zeit“, erzählt Joachim Qualmann, „war ich auch für Lehrlinge und PA-Schüler verantwortlich.“

Lydia Qualmann musste in den Wirren des Zweiten Weltkrieges mit ihrer Familie aus Ostpreußen fliehen. Über Magdeburg gelangte sie schließlich nach Brook. Hier lernten sie und ihr Mann sich vor nun bald 60 Jahren beim Tanz kennen.

Zehn Jahre lang leitete Lydia Qualmann den Kindergarten in Brook, nachdem sie eine entsprechende Ausbildung absolviert hatte. Ihr Mann trat bereits im Jahr 1953 in die freiwillige Feuerwehr ein, 28 Jahre leitete er die beiden Wehren Elmenhorst und Brook. Sein Nachfolger ist seitdem Rainer Oppor. Auch als Gemeindevertreter und stellvertretender Bürgermeister engagierte sich Joachim Qualmann viele Jahre für Brook. „Damals war ich nach der Arbeit oft unterwegs“, sagt er, „aber, es hat viel Spaß gemacht.“ Heute ist Joachim Qualmann Ehrenmitglied der Feuerwehr.

Die Tochter des Ehepaars, Gabriele Eisenhuth, lebt mir ihrem Mann Dirk gleich nebenan. Bekannt sind sie auf den Märkten in der Region mit ihren „Käsespezialitäten Eisenhuth“.

„Zwei Enkel haben wir und auch ein Urenkelchen“, berichtet Lydia Qualmann stolz. Die Kleine, die zwei Jahre alt ist, sagen die Qualmanns, sei besonders lieb zu ihren Urgroßeltern. Sie kann sich bereits gut ausdrücken und nennt die beiden immer „Oma Lydia und Opa Jochen“. Bei Besuchen bei den Urgroßeltern sorgt sie gerne dafür, erzählt Lydia Qualmann lachend, dass sie und ihr Mann sich bewegen. Sie sagt immer: „Komm, wir gehen ein bisschen spazieren“, und nimmt die Urgroßeltern an die Hand.

Im kommenden Jahr wollen Lydia und Joachim Qualmann ihre diamantene Hochzeit im Kreise von Familie und Freunden feiern.

Annett Meinke