Einfach fällt es nicht, loszulassen. Das merkt man Carlos Reck an. Seit Gründung der Schülerfirma „Barlach-Design“ am Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg vor zwei Jahren hat der 16-Jährige den Posten des Geschäftsführers inne. „Es ist schon der richtige Zeitpunkt, jetzt die Geschäfte an die nächste Schülergeneration zu übergeben,“, sagt er. „Wir haben noch bis zum Ende des Schuljahres Zeit, die beiden Schüler, die sich bisher beworben haben, einzuarbeiten. Im kommenden Schuljahr müssen wir, die die Firma bisher geleitet haben, uns vor allen Dingen auf das Abitur konzentrieren.“ Carlos Reck will Medizin studieren. „Aber es hat schon Spaß gemacht“, sagt der Schüler der elften Klasse. „Wir haben gemeinsam mit Frau Berndt, unserer Schulsozialarbeiterin, viel erreicht.“

Schuleigene Kleidung schafft Identität

Mit Carlos haben Maja Siedenschnur (17 Jahre, 11. Klasse) und Nico Hartung (15 Jahre, 11. Klasse) „Barlach Design“ geleitet. Bei BD geht es um Schulbekleidung, die mit einem von den Schülern selbst entworfenen Logo bedruckt und an alle Schüler verkauft wird. Aber auch Ehemalige, Lehrer und andere Interessierte können die Kleidung erwerben. Es gibt T-Shirts, Kapuzenpullover, Sweatshirts, Sweat-Jacken, Sport-Shirts, Sport- und Jogginghosen sowie Collegejacken.

„So eine schuleigene Bekleidung ist etwas Besonderes“, sagt Schulleiter Maik Pegel. „Es geht um Identität, um Zusammenhalt“. Er erzählt, dass auch seine eigene Tochter die Sachen von „Barlach Design“ gut findet und sie zu Hause trägt: „Obwohl sie nicht auf das Gymnasium in Schönberg geht.“

Die neue Geschäftsführung von BD tritt in große Fußstapfen – das wurde schon klar, als die Achtklässler sich um den Job bewarben. Oskar Spatzek (14) und Finn-Luis Voss (13) besuchen eine Klasse. Zur Führung einer Firma gehört vieles – Bestellungen aufnehmen, sie weiterleiten an die Firma, mit der die Schülerfirma zusammenarbeitet, die die Kleidungsstücke zur Verfügung stellt und bedruckt, sowie Marketing. Außerdem stehen Beratungen mit Liane Berndt, die die Vollmacht für das Firmenkonto besitzt, an.

Mädchen dringend gesucht

Im Bewerbungsgespräch haben Oskar und Finn-Luis schon einmal Ideen präsentiert, wie es weitergehen könnte mit Barlach-Design. Im Moment stagnieren die Bestellungen ein wenig. Finn-Luis, der sich für das Thema Design interessiert, denkt über andere Farben nach – „vielleicht Camouflage oder auch knalligere Farben.“

Oskar konnte sich vorstellen, Geschäftsführer zu werden. Dass dazu ein selbstbewusstes Auftreten und kommunikative Fähigkeiten gehören, hat ihm Carlos Reck schon erklärt. „Kein Problem für mich“, sagt Oskar und lacht.

Was aber ein Problem ist, ist, dass sich bisher noch kein Mädchen für die neue Geschäftsführung der Design-Schülerfirma gemeldet hat. Dass Mädchen keine Angst haben müssen, in der Schülerfirma mitzuarbeiten, versichert Maja Siedenschnur: „Wir haben zwar schon mal kräftig diskutiert, um die Sache, und ich hatte manchmal andere Ansichten als die Jungs, aber ganz allein war ich auch nie. Ich hatte immer Unterstützung durch Frau Berndt.“ Maja hat sich unter anderem auch um die Modenschauen gekümmert.

Erfahrung für das Leben

Letztlich, das bestätigen Maja, Carlos und Nico, geht es bei „Barlach Design“ „demokratisch“ zu. „Wir haben uns immer bemüht einen Weg zu finden, Entscheidungen zu treffen, mit denen jeder von uns leben konnte“, sagt Carlos Reck.

Das ist auch eines der Dinge, wie alle Barlach-Designer der ersten Stunde übereinstimmend sagen, die sie mitnehmen werden, egal, was sie einmal studieren werden, ob sie jemals eine eigene Firma führen werden – „Die Erfahrung, was alles dazugehört, eine Firma zu führen.“

Dass die Schüler diese Erfahrung machen können, unterstreicht Schulleiter Pegel noch einmal, hat vor allen Dingen mit dem Engagement von Liane Berndt zu tun, „ohne die“, wie er betont, „es beide Schülerfirmen, die wir am Gymnasium in Schönberg haben, nicht gäbe.“ In der anderen, zuerst im Jahr 2014 gegründeten Schülerfirma „Denkanstoß“ geben Schüler Schülern Nachhilfe.

Engagierte Schulsozialarbeit

Liane Berndt hat in Vorbereitung auf die Betriebsaufnahme der Schülerfirmen Kurse besucht, gelernt, wie man eine Schülerfirma führt, was es braucht. Wie es einmal weitergehen wird, wenn sie in ein paar Jahren in den Ruhestand geht, darüber mag am Gymnasium in Schönberg an diesem Tag zumindest keiner wirklich nachdenken.

Carlos, Nico und Maja jedenfalls wünschen Finn-Luis und Oskar – und auch für sich, – für ihr „Unternehmens-Baby“ –, dass es „gut weitergeht“. „Ihr habt das Fundament geschaffen“, sagt Liane Berndt, während sie die Blumen an die „alten“ Unternehmensführer, gemeinsam mit dem Schulleiter überreicht, „und ihr werdet darauf aufbauen und es weiterentwickeln“, während sie den „Neuen“ als Willkommensgruß auch Blumen in die Hand drückt.

Annett Meinke