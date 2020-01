grevesmühlener gewinnt geld und spendet

Grevesmühlen

Das nennt man dann wohl „Dusel“: Erst seit September vergangenen Jahres nimmt Hartmut Dabs (61) aus Grevesmühlen am Gewinnsparen seiner Bank in seiner Heimatstadt teil – und schon hat es richtig gescheppert. Eine seiner Losnummern, – insgesamt hat der selbstständige Elektromeister, der in Grevesmühlen gut bekannt ist, für zehn Monate in zehn Lose zu je 6 Euro investiert –, ist gezogen worden. Das bedeutet, mit einem Schlag 2500 Euro mehr auf dem Konto.

Wer nun denkt, Hartmut Dabs lässt es jetzt mal richtig krachen, so außer der Reihe, verschwindet schnell in den Extra-Urlaub und entflieht dem undefinierbaren Nordwestmecklenburger Winterwetter, gemeinsam mit der Ehefrau, liegt falsch. Stattdessen zieht der Elektromeister durch, was er schon mit dem Kaufen der Lose begonnen hat – er spendet einen Teil der Summe für gemeinnützige Zwecke.

„Ich spende in jedem Jahr für die Grevesmühlener Feuerwehr und den Heimatverein.“, sagt er. „Das fällt dann in diesem Jahr eben deutlich üppiger aus.“ Auf die Frage, ob er sich denn privat wirklich gar nichts von dem Geld gönnen will, sagt Dabs: „Ich werde auf jeden Fall mit meiner Frau schön essen gehen.“

Was es mit dem Gewinnsparen der Volks- und Raiffeisenbanken auf sich hat, erklärt Janina Klingenberg, Kundenberaterin in der Grevesmühlener Filiale. „Ein Los kostet sechs Euro. Davon werden monatlich 4,50 Euro gespart, die restlichen 25 Prozent, gehen an Menschen in Not und an ausgewählte und soziale Projekte in der Region.“ Jede Losnummer, erklärt sie weiter, bietet die Chance auf Geldgewinne und zu jedem Quartalsabschluss die Chance auf ein Traumauto. Im Jahr 2019 kamen über das Gewinnsparen der VR Banken insgesamt 2,5 Millionen Euro für den guten Zweck zusammen.

Elektromeister Dabs bleibt beim Gewinnsparen, nicht nur, weil es gleich einen Gewinn gab. „Das ist doch eine wirklich gute Sache“, sagt er. „Zins hin oder her, ein bisschen sparen schadet nie, und man hilft in der Region.“

Von Annett Meinke