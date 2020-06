Grevesmühlen

Auch Piraten-Theater-Intendant Peter Venzmer ließ es sich nicht nehmen, die neuen Räumlichkeiten der Lokalredaktion Grevesmühlen in der Wismarschen Straße 2 zu besuchen, die gestern Nachmittag offiziell und feierlich, – wenn auch corona-bedingt so ganz anders, als es normalerweise üblich gewesen wäre –, der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Helft uns! – Theaterleute appellieren an Politik

Mit Sicherheitsabstand und per Live-Interview, das im Internet übertragen wurde, stellte sich der Ober-Pirat den Fragen der OZ-Leser und des OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. Eine wichtige Botschaft in Richtung Politik hatte Venzmer auch: „Helft uns! Helft den privaten Theatern im Land. Wir waren die Ersten, die in der Corona-Krise Berufsverbot erhielten, und jetzt sind wir die letzten, an die man noch denkt.“

Anzeige

Die dramatische Botschaft des Theater-Intendanten ist mehr als verständlich, vor dem Hintergrund, dass in dieser Woche der Startschuss für die 16. Grevesmühlener Piraten-Theater-Saison gefallen wäre. Hätte ein kleines Virus, das mit „C“ beginnt, – dessen Namen mittlerweile schon fast niemand mehr hören kann, – nicht die Regie in der Welt übernommen, hätte das neue Piraten-Stück „Ein Königreich vor dem Wind“ am Freitag, den 19. Juni, seine Premiere gefeiert.

Weitere OZ+ Artikel

Kurzarbeit statt voller Ränge

„Natürlich blutet nicht nur unseren Fans, sondern allen Piraten das Herz“, sagte Venzmer. „Bei diesem herrlichen Juni-Wetter hätten wir volle Ränge gehabt.“

Obwohl es keine Einnahmen in diesem Jahr gibt, erklärte Venzmer, laufen die Kosten für das Theater, das seit über 15 Jahren seinen festen Standort am Stadtrand Grevesmühlens hat, weiter. Zuschüsse vom Staat für private Theater, die nicht spielen können, gäbe es nicht. Lediglich die Einmalzahlung von 15 000 Euro, die am Anfang der Pandemie als Überbrückungshilfe für alle Unternehmen gezahlt wurde, sei geflossen.

Niemand, so Venzmer, könne im Moment wirklich sicher vorhersagen, ob es denn tatsächlich im nächsten Jahr mit dem Theater spielen weiterginge. Auch wenn man bei den Piraten, wie Venzmer betont, sich dennoch nicht entmutigen ließe, sondern „einfach nach vorn schaut“.

Theatersaison 2021 Die 16. Spielzeit des Piraten-Theaters in Grevesmühlen mit dem Stück „Ein Königreich vor dem Wind“ findet vom 18. Juni bis 4. September 2021 statt. Wer bereits Karten für 2020 gebucht hatte, kann ohne Probleme auf das kommende Jahr umbuchen. Neue Karten werden kostenfrei nach Umbuchung zugesandt.

Man sei im Theater mehr als nur kollegial miteinander verbunden. Das würde man auch in dieser Krise spüren, in der alle miteinander in Verbindung blieben. Die Statements vieler Piraten zur Situation kann man auch auf ihrer Facebook-Seite nachlesen.

Man sei „Familie“, betont Venzmer. Eine Familie, zu der eben alle gehörten, vor und hinter den Kulissen, Stars und jedes noch so kleine Sternchen. Alle in der Crew, erzählt Venzmer, einschließlich selbstverständlich Benjamin Kernen, der seit einigen Jahren Regie bei den Piraten führt und die Hauptrolle des „Capt´n Flint“ spielt, – ebenso auch Fernsehstar Anouschka Renzi, die im Stück die Rolle einer Voodoo-Priesterin übernimmt –, werden, sobald es wieder losgeht, dabei sein.

Zur Galerie Bilder aus der Piraten-Action-OpenAir-Saison 2019 in Grevesmühlen

Chroniken für die Fans

Das Piraten-Theater unter den derzeit auferlegten Beschränkungen zu öffnen, sagte Venzmer, „ist nicht möglich.“ Bei nur begrenzt erlaubten Zuschauerzahlen, 300 maximal, plus all der Sicherheitsauflagen, die hinzu kämen, sei einfach kein kostendeckender Betrieb möglich.

Damit die Fans ihre Piraten jedoch in der unfreiwilligen Theaterpause nicht ganz vergessen, sagte Venzmer, haben sich die Theaterleute etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wenn die Zuschauer nicht zu ihnen kommen können – und sie auch nicht zu den Zuschauern, dann sollen sie wenigstens etwas von den Piraten in der Hand halten können.

Im Juli werden die „Chroniken des Piraten-Open-Air-Theaters in Wort und Bild“ erscheinen. Ab wann genau man sie erwerben kann und noch andere Andenken, wird auf der Webseite der Piraten und auf ihrer Facebook-Seite demnächst bekannt gegeben.

Lesen Sie auch

Von Annett Meinke