hilgendorfer imker über blühstreifen und intelligente bienen

Hilgendorf/Upahl

Imker Andreas Gerber (39) gehört nicht zu den Leuten, die auf Landwirte „eindreschen“, wie er sagt. „Das tun andere derzeit reichlich und oft ungerechtfertigt“, wie er findet. Gerber verweist auf gute Erfahrungen mit den Bauern in seiner Umgebung ( Nordwestmecklenburg). Immer mehr, erzählt er, kaufen inzwischen sogar einen von ihm extra entwickelten Samenmix für Blühflächen. Dabei profitieren die Bienen auch von der Verordnung, dass Landwirte einen bestimmten Prozentsatz an Flächen stilllegen müssen. Dieser Prozentsatz verringert sich, wenn auf den stillgelegten Flächen blühende Landschaften für Insekten angelegt werden. Gerbers Bienenstöcke stehen nicht nur in Nordwestmecklenburg, sondern zeitweise auch in Brandenburg.

Gerber stammt aus Upahl und lebt heute mit seiner Familie in Hilgendorf, einer kleinen Siedlung bei Naschendorf. „Bienen als Hobby, das man mal kurz ausprobiert, zu halten, ist im Grunde Tierquälerei“, sagt er, – und erklärt auch, warum. „Es ist viel zu beachten, um ein Volk gesund zu halten. Wer sich nicht auskennt, trägt aktiv dazu bei, dass ein Bienenvolk schnell krank wird.“

Intelligente Bienenvölker bekämpfen Milben

Mit Unterstützung seines Vaters – Gerber entstammt einer Familie, in der die Imkerei lange Tradition hat –, versucht der Imker zum Beispiel, Königinnen zu züchten, die mit entsprechender Begattung durch Drohnen (männliche Bienen) anderer gesunder Völker Bienenbrut erzeugen, die sich gegen Gefahren selbst schützen. Zum Beispiel Varroa-Milben – sie finden sich in jedem Bienenstock, in den Waben, und schädigen die Brut.

Intelligente Bienen entfernen die Milben rechtzeitig, öffnen die Zellen, in denen der Nachwuchs heranwächst, töten und entfernen die Milben, bevor sie sich vermehren und die Brut schädigen. Etwas weniger intelligente Bienenvölker tun das nicht. Deren Brut kann geschädigt zur Welt kommen, mit drei Flügeln zum Beispiel. So eine Biene ist nicht lebensfähig.

Ob ein Volk auf die Bedrohung durch Milben klug und schnell reagiert oder nicht, sagt Gerber, kann man an der Zahl der toten Milben auf dem Boden des Bienenstocks sehen. Dabei sind nicht die die Klügsten, die eine Vielzahl toter Milben vorweisen können, wie man annehmen könnte, sondern diejenigen, die nur wenige töten müssen. Weil sie eben schon Vorkehrungen trafen, bevor die Milben sich vermehrten. Je weniger Milben auf dem Bienenstockboden, desto klüger also das Volk.

Wissenswertes über Buckfastbienen Der Hilgendorfer Imker Andreas Gerber züchtet die sogenannte Buckfastbiene. Sie ist eine Zuchtrasse der Westlichen Honigbiene (Apis mellifera), die von Bruder Adam im englischen Kloster Buckfast ab 1916 gezüchtet wurde. Im Jahre 1913 wurde die Dunkle Europäische Biene (A. m. mellifera), die ursprünglich auf den Britischen Inseln beheimatet war, durch ein Bienensterben fast völlig ausgerottet. Amtlich wurde als Ursache die Tracheenmilbe festgestellt. Neuere Erkenntnisse halten eine durch diese Milbe verursachte Virose für wahrscheinlich. Bruder Adam begann danach mit den überlebenden Bienenvölkern (Mischlinge der Dunklen Biene und Italienischen Biene, A. m. ligustica) eine Rasse zu züchten, die widerstandsfähiger, fleißiger und friedlicher sein sollte. Dazu kreuzte er lederbraune italienische Bienen mit Drohnen der einheimischen dunklen Biene. Später begann er mit der systematischen Einkreuzung anderer Bienenrassen.

Bienen müssen auch mal müssen

Jetzt wenn in der dunklen Jahreszeit Ruhe in Andreas Gerbers Bienenvölker eingekehrt ist und sie sich in ihren Stöcken zur sogenannten Wintertraube zusammenkuscheln, ist der Imker unter anderem mit der Sicherung der Stöcke, Aufräum- und Reparaturarbeiten beschäftigt.

Winterschlaf halten Bienen übrigens nicht, wie der Imker erklärt. „Sie bleiben schon wach, bewegen sich auch langsam in dieser Traube, nur ihr Stoffwechsel ist enorm heruntergefahren.“ Das kann sich aber auch ganz schnell mal ändern. Dass Bienen im Winter ausfliegen, sagt Gerber, ist gar keine Seltenheit. Sobald die Temperaturen ansteigen – manchmal reichen schon fünf Grad Celsius bei strahlendem Sonnenschein an einem klaren Wintertag –, werden die Bienen munter und verlassen ihren Stock.

Was auch gar nicht so schlecht sei, wie Gerber erklärt, denn auch Bienen müssen mal müssen. „Bienen haben eine Kotblase, in der sie alles ansammeln können, bis zu dem Moment, wo wieder schönes Wetter ist.“ Doch man kann sich das gut vorstellen, schadet auch nichts, wenn man sich mal zwischendrin erleichtern kann.

Honigverkauf auf den Märkten

Die Winterzeit ist auch die Zeit, in der sich Andreas Gerber verstärkt um den Verkauf seines Honigs kümmern kann. Die Advents- und Weihnachtsmärkte in Mecklenburg sind eine Möglichkeit. Andreas Gerber kooperiert inzwischen auch mit einigen Einzelhändlern und sucht permanent weiter nach Kooperationen in der Region.

Jeweils mittwochs am Abend ist der kleine Hofladen in Hilgendorf geöffnet, in dem man nicht nur Honig kaufen kann. Von Shampoo bis Hautcreme aus Gelée royale, die, wie die Mutter des Imkers berichtet, ihre eigene Haut um 10 Jahre jünger gemacht habe, seit sie es regelmäßig benutzt. Auch Propolistropfen, ein weiteres Bienennebenprodukt, dem antibiotische Wirkung und schnelle Hilfe bei Erkältungen nachgesagt wird, gibt es in Hilgendorf.

Doch das Wichtigste ist und bleibt der Honig. Und was das angeht, freut sich Andreas Gerber, dass es ihm in diesem Jahr endlich gelungen ist, zwei neue Trachten einzuführen – Kornblumen- und Buchweizenhonig. „Das habe ich schon seit Jahren versucht, es hat bisher nie ausreichend geklappt. Doch in diesem Jahr endlich.“

Ganz so schlecht ist das Bienenjahr 2019 für den Imker also letztlich nicht gelaufen, auch wenn er sagt, dass dieses Honigjahr nicht zu den wirklich ertragreichen gehört.

Von Annett Meinke