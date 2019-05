Brook

Horst Stoof steht vor dem Gutshaus in Brook, dort, wo sich heute der Sitz der Verwaltung des Bio-Landwirtschaftsbetriebs Gut Brook befindet. Er hat an diesem Montag, dem 13. Mai, Geburtstag und wird 80 Jahre alt. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele (67) ist er aus dem nahe gelegenen Travemünde gekommen. Dort machen die beiden Schleswig-Holsteiner gerade Urlaub. „Ich habe meinem Mann einen Ausflug nach Brook zum Geburtstag geschenkt“, erzählt Gabriele Stoof. Ein mit Bedacht ausgewähltes Präsent: Horst Stoof hat seine ersten sechs Lebensjahre in Brook verbracht und offensichtlich die besten Erinnerungen daran. „Ich habe eine schöne Kindheit hier gehabt“, sagt er.

Er kann sich noch an alles erinnern, kennt auch noch die Namen der Alteingesessenen, die es noch gibt. Bis zum Jahr 1946 lebte seine Familie in einem Haus, in dem heute der Betriebsleiter des Gutes, Ulrich Bosch, wohnt. Familie Stoof zog erst kurz nach Barendorf und von dort aus nach Schleswig-Holstein.

Horst Stoof erzählt vom Brooker Strand, an dem er als Junge so oft war. „Auf dem Weg dahin sind wir oft über die Weiden. Vor den Rindern hatten wir damals keine Angst“, sagt er.

Er erinnert sich auch noch daran, wie seine Mutter einmal den kleinen Bruder, der gerade Fahrradfahren lernte, auffing. Der war auf der Straße unterwegs, die am Gut vorbei, Richtung Dorfteich führt und leicht abschüssig ist.

Seine Mutter, sagt er, stand dort, auf Höhe des Hauses, wo heute die alteingesessene Familie Qualmann lebt, hatte ihre Arme ganz weit ausgebreitet, um den Bruder, der mit Karacho angesaust kam, auch wirklich abzufangen. Er hätte ihn gern mit auf diesen Ausflug nach Brook mitgenommen, sagt er, doch sein Bruder kann leider nicht mehr sehen und lebt in einem Seniorenheim.

Annett Meinke