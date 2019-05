Seefeld

Immer mehr Nordwestmecklenburger, die ein Katzenbaby oder eine Katze haben wollen, rufen mittlerweile auf dem AktionTier Lottihof in Seefeld an. „Lange hatten wir keine Tiere abzugeben, alle die wir hatten, waren vermittelt“, erzählt Hofmitarbeiterin Doreen Huff. „Jetzt aber sieht es wieder anders aus.“ Es sind wieder Katzen in Seefeld angekommen, und nicht wenig: Drei Mutterkatzen, zwei davon haben bereits geworfen, eine hat vier Kitten, die andere sechs, die dritte wird ihre Jungen bald bekommen.

Zusammengekuschelt zu einem Knäuel schlafen die kleinen Kitten, die mit ihrer Mama auf dem Lottihof in Seefeld ein Zuhause gefunden haben. Sie sollen in gute Hände vermittelt werden. Quelle: Annett Meinke

Außerdem wohnen derzeit vier junge Rote, – meistens sind Katzen mit diesem Aussehen Kater –, auf dem Lottihof. Einer davon ist ziemlich zutraulich und Doreen Huffs Liebling. Alle gemeinsam warten nun auf Menschen, die liebevoll sind und ihnen ein neues Zuhause geben.

Bevor das Telefon nun bald wieder auf dem Lottihof zu klingeln beginnt, erinnert Hofchefin Christine Geburtig: „Prinzipiell geben wir nie einzelne Katzen ab, es sei denn, es gibt bereits Katzen in der Familie. Wenn nicht, gilt, nur paarweise.“

Paarweise Abgabe mit Auflage zur Kastration

Die größeren Katzen sind bereits kastriert, die Kleinen werden mit strenger Kastrationsauflage weitergegeben, die vom Lottihof auch kontrolliert wird.

Zumeist werden Katzen nach der ersten Geschlechtsreife, beziehungsweise nach der ersten Rolligkeit kastriert. Bedeutet, bei Katzen ab einem Alter von sechs bis zehn Monaten, bei Katern, die etwas später geschlechtsreif werden, findet die Kastration meist mit acht bis zehn Monaten statt.

Ist ziemlich zutraulich und munter der junge, vermutlich - Kater, der auf dem Lottihof in Seefeld auf die passende Menschenfamilie für ihn wartet. Und – er hat wunderschöne Augen! Quelle: Annett Meinke

„Behörden müssen Kastrationspflicht erlassen“

Der Hintergrund der derzeitigen „Katzenschwemme“ auf dem Lottihof ist problematisch. Alle Tiere mussten in einer aufwendigen Rettungsaktion in Warnkenhagen, Ortsteil der Gemeinde Kalkhorst, eingefangen werden. Sie lebten dort auf einem verwilderten Grundstück und vermehrten sich seit Jahren unkontrolliert.

In einer ersten Rettungsaktion gelang es, 24 Katzen einzufangen, – die meisten kamen nach Seefeld, fünf (eine rote und eine bunte Glückskatze) sind ins Tierheim nach Dorf Mecklenburg gezogen.

Weitere mindestens acht Katzen, die noch wild in Warnkenhagen leben sollen, müssen in einer zweiten Aktion eingefangen werden. „Sie werden ins Tierheim nach Roggendorf gehen.“, so Geburtig.

Die konzertierte Rettungsaktion der Tierschützer in Warnkenhagen macht erneut auf das Problem wild lebender, nicht kastrierter Katzen im Landkreis aufmerksam.

Die Einfang-Aktion war erst möglich geworden, nach dem ein Amtstierarzt einschritt und eine Anordnung erlassen wurde. Bekannt war das Problem in Warnkenhagen seit Langem. Tierschützer hatten schon zuvor eingreifen und die Tiere einfangen wollen, konnten aber keinen Zugang zu dem Grundstück erlangen, weil der Besitzer, beziehungsweise Bewohner nicht freiwillig kooperierte.

Kanarienvögel, Kaninchen, Ziegen Nicht nur junge Katzen warten auf dem AktionTier Lottihof in Seefeld darauf, dass Familien sie aufnehmen – es sind auch Kanarienvögel abzugeben, Kaninchen, junge Ziegen und vieles mehr. Für mehr Informationen – auch zu Tierpatenschaften und Besuchszeiten auf dem Lottihof: Waldweg, 23936 Testorf-Steinfort (Orsteil Seefeld), Telefon: 01 73 / 600 28 52

„Die Behörden müssen endlich eine Kastrationspflicht für ganz Nordwestmecklenburg erlassen“, fordert Christine Geburtig. Eine Forderung, die sie und andere Tierschützer im Landkreis nicht müde sind, immer wieder zur Sprache zur bringen. „Es gibt die Kastrationspflicht vereinzelt in Mecklenburg-Vorpommern, in Rostock für Freigängerkatzen, in Schwaan. Wir müssen das auch hier hinbekommen.“

Von der Katze zur Katzenschwemme

Eine geschlechtsreife Katze, die zweimal im Jahr wirft, kann rein theoretisch in sieben Jahren 42 000 Nachkommen erzeugen. Mehr dazu, und wie in Schwaan das Problem gelöst wurde, lesen Sie hier:

Annett Meinke