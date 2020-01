Grevesmühlen/Gägelow

Im Normalfall freuen sich Schwangere auf das Kind in ihrem Bauch und passen auf sich und das Ungeborene gut auf. Manchmal jedoch läuft im Leben einer werdenden Mutter etwas schief, und sie ist weder in der Lage, auf sich, noch auf das entstehende Leben in ihrem Bauch zu achten.

Nicht selten kümmern sich später Pflegeeltern um Kinder, die bereits im Bauch der Mutter mit Alkohol und Nikotin konfrontiert wurden –, so auch in Nordwestmecklenburg. „Es gibt einige Pflegekinder im Landkreis, die eine krankhafte Schädigung aufgrund der Tatsache, dass sie bereits als Föten Alkohol oder auch anderen Drogen ausgesetzt waren, aufweisen“, sagt Kate Wischeropp vom Vorstand des Pflegeelternvereins Nordwestmecklenburg aus Gressow.

Über 100 Pflegekinder in Pflegefamilien gibt es im Landkreis, 40 Pflegefamilien sind im Pflegeelternverein organisiert. Der Verein sagt Wischeropp, versteht sich vor allen Dingen als Verein zur „Selbsthilfe“. Bedeutet, Pflegeeltern unterstützen sich in ihren Themen und Fragen im Umgang mit den ihnen anvertrauten Kindern.

Darüber hinaus organisiert der Pflegeelternverein NWM jährlich Fachtage, zu Themen, die nicht nur Pflegeeltern und Pflegekinder betreffen, sondern weit über diesen Kreis hinaus von gesellschaftlicher Relevanz sind, – zum Beispiel, wenn es wie im vergangenen Jahr um das Thema sexueller Gewalt in Familien ging.

Jens und Käte Wischeropp (r.) leben mit ihren beiden Kindern und drei Pflegekindern (eines davon auf dem Bild - aus Anonymitätsgründen Baby von hinten) auf dem Gressower Pfarrhof Quelle: Annett Meinke

Resonanz über Landesgrenzen hinaus

Am 25. Januar wird es in Gägelow, im Wyndham Garden Hotel, um „Kinder im Schatten der Sucht“ gehen, insbesondere um die Diagnose Fetale Alkoholspektrumsstörung (FASD). Kein geringerer als der Berliner Mediziner, Prof. Dr. Hans-Ludwig Spohr, der sich seit vielen Jahrzehnten in der klinischen Arbeit und Forschung für die im Mutterleib alkoholgeschädigten Kinder einsetzt, wird als Dozent auf diesem Fachtag sprechen. Mit ihm wird Heike Wolter vom FASD-Zentrum anreisen. Für sein medizinisches Engagement erhielt Spohr im Jahr 2015 das Bundesverdienstkreuz am Bande.

„Der Fachtag zu FASD erfreut sich einer so immensen Nachfrage“, so Wischeropp, „dass es keine freien Plätze mehr gibt. Wir überlegen, diesen Fachtag noch einmal zu wiederholen, entweder im Herbst dieses oder Anfang kommenden Jahres.“ Anrufe und Anmeldungen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, aber auch weit über die Landesgrenze hinaus, aus dem Schleswig-Holsteinischen, erreichten das Büro des Vereins in Gressow.

Alkohol während der Schwangerschaft Ein Ungeborenes im Mutterleib ist nicht in der Lage, den Alkohol abzubauen und „trinkt“ zu 100 Prozent mit. Hirnschäden sind eine mögliche Folge. FASD-Kinder zappeln, sind unaufmerksam, vergessen unverhältnismäßig viel, sind oft viel kleiner als Altersgenossen, zeigen diverse Entwicklungsstörungen, Kontakt zum Pflegeelternverein NWM: Grevesmühlener Straße 15, 23968 Gressow E-Mail: pe-stammtisch-nwm@gmx.de / www.pflegeelternverein-nwm.de

Wenig Ärzte in der Lage, Diagnose zu stellen

Das Interesse an diesem Thema, so Wischeropp sei auch deshalb so groß, weil es immer noch, und das nicht nur in M-V, an Ärzten mangele, die in der Lage sind, die Diagnose FASD zu stellen. Besteht der Verdacht auf FASD, so Wischeropp, bleibe Pflegeeltern zum Beispiel häufig nur Berlin oder Münster. Ebenso fehle ein gesamtheitliches Therapiekonzept für derartig geschädigte Kinder. „Meist werden immer nur einzelne Symptome erkannt und behandelt“, weiß Wischeropp, die selbst ein Kind mit dieser Diagnose in ihrer Familie betreut.

Die Symptome von FASD können vielfältig sein und haben enorme Auswirkungen auf die Förderung im Kindergarten, auf Schulwahl und später auch Ausbildung der betroffenen Kinder. Lernstörungen und aggressives Verhalten gehören meist zum Spektrum dieser Krankheit dazu.

Aggressiv ist nicht gleich aggressiv

Der Fachtag in Gägelow wird, so Wischeropp, auch von Erziehern, Lehrern, Sozialarbeitern, Ärzten zur Weiterbildung genutzt, um bei eventuellen Kindern mit Auffälligkeiten, die ihnen in ihrem beruflichen Rahmen begegnen, Anregung zu erhalten, wie damit umzugehen ist.

„Lebt so ein Kind noch in seiner Herkunftsfamilie gibt es häufig bei den Eltern keine Bereitschaft zur Reflektion oder Behandlung. Was verständlich ist, weil es eben die leibliche Mutter ist, die diese Krankheit verursacht hat.“, so Wischeropp. Doch eine gezielte Förderung dieser Kinder im Kindergarten und Schulbereich ist gerade für diese Kinder enorm wichtig, erklärt sie weiter. „Es hilft schon enorm, wenn Erzieher oder Lehrer verstehen, dass ein aggressiver und immer wieder auffälliger Schüler, nicht einfach nur aggressiv ist, sondern tatsächlich krank und im Rahmen von Inklusion besondere Hilfe braucht.“

Mehr über die Arbeit des Pflegeelternvereins NWM lesen Sie hier.

Von Annett Meinke