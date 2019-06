Grevesmühlen

Wie sagte Werner Küsel vom Grevesmühlener Verein „Stadt ohne Watt“ am Mittwochmorgen auf dem 9. Fahrradaktionstag, der auf der Bürgerwiese der Stadt stattfand: „Wir als Verein brauchten kein Fukushima und keine Freitagsdemonstrationen, um zu begreifen, dass wir in Grevesmühlen etwas für die Umwelt und auch für die Bildung der jungen Leute, was das angeht, tun müssen.“

Seit 2003 gibt es den Verein, der viele Umweltprojekte initiiert und begleitet – unter anderem den Fahrradaktionstag –, bei in denen es darum geht, Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen.

Schüler der beiden Grundschulen der Stadt und der beiden Förderschulen nahmen am Fahrradaktionstag teil, an dem es darum geht, auf das Vehikel Fahrrad, das umweltfreundlichste überhaupt, aufmerksam zu machen, die Geschicklichkeit der Kinder im Umgang damit zu schulen, in einem Wettrennen rund um die Bürgerwiese und auf einem Parcours.

Zur Galerie Fahrradhelden 1 aus Grevesmühlen

Schwitzen für die Umwelt

Damit die Kids, die bei den hohen Temperaturen ziemlich ins Schwitzen gerieten, ihren Wasserhaushalt wieder auffüllen konnten, stand der Zweckverband Grevesmühlen mit kostenlosem Wasser bereit – mit oder ohne Sprudel. Obst gab es auch für die Kinder, als gesunde, leichte Kost für zwischendurch, dem Wetter angemessen. Dass es zum Schluss der Veranstaltung, zum Mittagessen quasi, dann eine Bratwurst von der Diakonie gab, war wohl in Ordnung. Die Schüler dürften einige Kalorien bei ihren sportlichen Aktivitäten verbrannt haben.

Dass dieser Fahrradaktionstag Jahr für Jahr möglich ist, sagte Küsel, ist den Mitgliedern des Vereins zu verdanken, insgesamt 25. Darunter Unternehmen der Region, aber auch Privatmitglieder wie Küsel, der einerseits bei den Stadtwerken, die Mitglied des Vereins sind, arbeitet und andererseits privates Mitglied ist – und hauptverantwortlich für den Fahrradaktionstag.

„Die Stadtwerke und der Zweckverband, die Wobag und die Diakonie stellen extra Mitarbeiter für diesen Tag frei“, erzählte Küsel. „Außerdem werden wir auch wieder vom Gymnasium am Tannenberg unterstützt. Die Gymnasiasten nehmen die Zeiten, sichern die Strecken ab und einige von ihnen haben eine Sanitäterausbildung, sodass bei einem kleinen Unfall jede Schürfwunde ordentlich versorgt werden kann“, Küsel weiter.

Ironman aus Schwerin organisierte

Dass er auch in diesem Jahr die Unterstützung des Schweriner Ironman und Sport-Event-Veranstalter Michael Kruse gewinnen konnte, freute denn Stadt-ohne-Watt-Ehrenamtler auch. „Der Ironman organisiert das einfach hier jedes Jahr perfekt.“ Genauso sah das auch Grundschullehrer Ralf Bendiks von der Reuter-Schule: „Das macht in diesem Jahr mal wieder richtig Spaß, super Veranstaltung.“

Die Schüler hatten ganz offensichtlich auch eine Menge Freude, in gemischten Mannschaften, Mädchen und Jungen gingen zusammen an den Start, gegeneinander anzutreten.

Selina Krüger (10) von der Fritz-Reuter-Schule, die in Großenhof wohnt, meinte: „Ich bin ganz schön aufgeregt, wegen des Fahrradrennens.“ Ihr Mitschüler André Miller (10) aus Grevesmühlen sagte: „Ich freu’ mich über den Fahrradtag, obwohl ich sonst eher selten Fahrrad fahre.“ Enya Müller (9), die dieselbe Grundschule besucht, sagte hingegen: „Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad.“

Marcel Leon Heiser (9) aus der Ploggenseegrundschule freute sich ebenfalls besonders auf das Rennen. Seine Mutter, die mit dabei war, sagte: „Mit dem Fahrradfahren hat Marcel schon mit drei oder vier Jahren angefangen, damals natürlich noch mit Stützrädern.“

Zum ersten Mal mit dem Fahrrad gefahren

Ein ganz besonderer Tag war es für Medina (11) aus der Förderschule an den Linden, deren Nachname nicht veröffentlicht werden soll: „Heute habe ich zum ersten Mal das Fahrradfahren gelernt. Meine Freundin Yasemine hat mir geholfen. Jetzt will ich gar nicht mehr aufhören damit.“

Lukas Zollfrank (im Rollstuhl), Alicia Papenfuß, Integrationshelferin Monique Gerlach und Max Mikitt von der Mosaikschule in Grevesmühlen beim Fahrradaktionstag auf der Bürgerwiese der Stadt. Max und Alicia haben am Fahrradrennen teilgenommen. Quelle: Annett Meinke

Auch Max Mikitt und Alicia Papenfuß von der Mosaikschule, die mit Unterstützung und Begleitung ihrer Integrationshelferin Monique Gerlach an den Rennen teilnahmen, freuten sich über diesen sportlichen Vormittag im Sonnenschein, gemeinsam mit so vielen anderen Kindern.

Zur Galerie Fahrradhelden 2 aus Grevesmühlen

Rotarier kürten Gewinner des Umweltwettbewerbs

Die Rotarier von Grevesmühlen nutzen die Veranstaltung auf der Bürgerwiese, um die Gewinner ihres eigenen Umweltwettbewerbes, in dem es um das Thema Mikroplastik ging, zu verkünden. Nicht nur die Gewinner der ersten Plätze erhielten Geld für ihre Klassenkasse. 18 Klassen aus der Region nahmen an diesem Wettbewerb teil. Insgesamt verteilte der Rotary-Club 2050 Euro an die Schüler.

Der Rotary-Club Grevesmühlen nutzte den diesjährigen Fahrradaktionstag des Grevesmühlener Vereins „Stadt ohne Watt“, um die Gewinner seines Umweltwettbewerbs zum Thema Mikroplastik, an dem sich 18 Klassen aus der Region um Grevesmühlen beteiligt hatten, bekannt zu geben. Quelle: Annett Meinke

Annett Meinke