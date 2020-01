kleine sternsinger in und um gressow unterwegs

Gressow/Friedrichshagen

Aufgeregt waren die Kinder, die sich am späten Nachmittag des 6. Januars im Pfarrhaus in Gressow versammelten. Besonders auf die Kostüme und Accessoires, – Kronen, Umhänge und Sterne –, die sie an diesem Tag dort erwarteten, freuten sie sich. Verkleidet als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar zogen kleinere, aber auch schon größere Kinder gemeinsam mit Jens Wischeropp, Gemeindepädagoge der Kirchengemeinde Gressow-Friedrichshagen und seiner Frau Käte Wischeropp unter anderem nach Meierstorf, Plüschow und Friedrichshagen, um dort vor den Türen der Menschen zu singen und den Segen auszusprechen.

„Wir werden in dieser Woche durch fast alle Orte ziehen, die zu unserer Gemeinde gehören“, erklärte Jens Wischeropp. „Es gibt Menschen, die sich direkt einen Segen wünschen, wo wir ganz gezielt hinfahren werden. Manchmal aber öffnen sich in den Dörfern dann ganz unverhofft auch noch weitere Türen.“

Dass es sich dabei auch oft nicht um Kirchengemeindemitglieder handelt, kümmert weder den Gemeindepädagogen, noch die Kinder, die mitsingen. „Manche der Kinder, die hier mitsingen, sind auch nicht Mitglied der Kirchengemeinde“, verrät Käte Wischeropp.

„Es ist für viele Menschen, egal, ob nun gläubig oder nicht, einfach eine schöne Sache, am Anfang eines neuen Jahres einen Segen ausgesprochen zu bekommen“, erklärt Jens Wischeropp die Offenheit der Menschen in der Region für den Brauch, der in der Kirchengemeinde Gressow-Friedrichshagen „ Neujahrssingen“ heißt.

Dass manche der auf diese Weise Gesegneten auch Geld spenden, freut die Kirchengemeinde. „Ein Teil der Spenden, die beim Neujahrssingen zusammenkommen, bleibt in der Kirchengemeinde für die Kinder- und Jugendarbeit.“, sagt Jens Wischeropp, „Ungefähr die Hälfte spenden wir für ein soziales Projekt in der Region.“

Der Segen, „20*C+M+B+20“, den die Könige mit Kreide an die Haustür schreiben, steht dabei nicht für die Namen der Heiligen Drei Könige: „Caspar, Melchior und Balthasar“, wie irrtümlich oft angenommen. Die Buchstaben sind die lateinische Abkürzung für „Christus mansionem benedicat“, was auf Deutsch „Christus segne dieses Haus“ bedeutet. Der Stern steht für den Stern von Bethlehem, dem die Sterndeuter auf dem Weg zur Krippe des Jesuskindes gefolgt sind. Die drei Kreuze sind Zeichen für den Segen: „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Die Zahlen zeigen das jeweilige Jahr an.

Tradition in der Kirchengemeinde Gressow-Friedrichshagen ist es auch, dass die kleinen Sänger und ihre erwachsenen Begleiter nach erfolgter Segensspendung immer irgendwo zu einem gemeinsamen Abendbrotessen eingeladen sind. Darauf freuten sich nicht nur die kleinen Sänger ganz besonders.

