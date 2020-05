klützer friedhof erstrahlt in neuem glanz

Klütz

Juliane Kittel, die in der Nähe von Lübeck wohnt, und ihr Töchterchen Alexandra besuchten über Himmelfahrt die Großeltern in Klütz. Und weil die Omi Pirina Kittel niemand Geringeres als die Pastorin der Evangelischen Kirchengemeinde Klütz ist, gehörte ein Spaziergang über den Friedhof ganz in der Nähe des Pfarrhauses in der Predigerstraße im Stadtzentrum der Schlossstadt Klütz selbstverständlich mit dazu.

Besonders angenehm ist es im Frühling auf dem Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde in Klütz. Jetzt, wo alles blüht und die alten Bäume auf dem Friedhof in frischem, zartem Grün stehen. Hinzu kommt in diesem Jahr, dass die im Herbst des vergangenen Jahres begonnenen Bauarbeiten zur Umgestaltung des Friedhofs kurz vor ihrem Abschluss stehen.

Nicht nur Trauernde besuchen den Klützer Friedhof im Stadtzentrum von Klütz, auch Menschen, die einfach eine Pause auf einer der Bänke an den jetzt neu gestalteten Wegen machen. Quelle: Annett Meinke

Hauptwege umsäumt und wieder sichtbar

„In ein paar Wochen“, sagt Pirina Kittel, „wird alles komplett fertig sein.“ Unter anderem werden noch diverse Bänke an vielen verschiedenen Stellen im Friedhof aufgestellt, unter anderem eine Bank im Areal um die Trauerbuche rundherum. Die Pastorin und ihr Mann Holger – der beim Rundgang auch mit dabei ist – freuen sich darüber, dass alter Granit, von alten Grabsteinen, die abgebaut wurden, für die Sockel der Bänke genutzt werden konnte.

Ganz besonders stolz sind die Kittels auf die Neugestaltung der Hauptwege des Friedhofs, die in ursprünglicher Form – mit insgesamt drei Wegkreuzungen, die das Gelände strukturieren – wiederauferstanden sind. Das wurde durch die Einsäumung und Aufarbeitung dieser wichtigen Wege erreicht.

190 000 Euro kosten die Neugestaltungen auf dem kirchlichen Friedhof in Klütz. Pastorin Pirina Kittel auf einem der neu gestalteten Hauptwege des Friedhofs Quelle: Annett Meinke

Ohne Fördergelder

Die Bauarbeiten insgesamt umfassen ein finanzielles Volumen von 190 000 Euro. Dass es dringend notwendig war, dieses Geld in die Hand zu nehmen, betont die Pastorin, die seit sieben Jahren das Amt in Klütz innehat: „Es wurde über Jahrzehnte nicht viel in die Friedhofsanlage investiert. Zu Recht wurden Forderungen diesbezüglich laut.“ Fördergelder flossen nicht in das Bauprojekt. Es wird allein durch die Einnahmen des Friedhofs finanziert.

Küster und Friedhofsmitarbeiter Hans-Joachim Leopold dürfte sich auch über die Umgestaltung des Friedhofs freuen. Befanden sich zuvor sein Büro und seine Werkstatt in dem alten „Schröderschen Mausoleum“ auf dem Friedhof, kann er nun in ein komplett neu gebautes Gebäude am westlichen Rand des Friedhofs umziehen.

Pirina Kittel und ihr Mann Holger Kittel nennen es scherzhaft „die schönste Hütte in Klütz“. Beim Innenausbau der neuen Werkstatt hat Holger Kittel persönlich mit Hand angelegt. Die Pastorin schätzt die Unterstützung ihres Mannes in diesem Projekt: „Mein Mann weiß einfach ganz genau, was er die Handwerker fragen muss, worauf es ankommt, und hat uns durch seine Mitarbeit einiges an Kosten erspart.“

Ort zur Besinnung und Kontemplation

Hinter dem neuen Domizil des Küsters Leopold – das nun bald auch alle Menschen kennenlernen werden, die wegen Grabangelegenheiten bei der Kirchengemeinde vorsprechen – befindet sich nun auch ein neu angelegter Stellplatz für einen Container mit Grünschnitt. „Bisher haben wir den Grünschnitt und verblühten Grabschmuck mitten auf dem Friedhof lagern müssen“, erklärt Pastorin Kittel. „Nun ist der Abfall bald endlich aus der Sicht. Schön ist auch, dass der Container vom Rand des Friedhofs problemlos abgefahren werden kann.“

Es müsse nicht penibel aufgeräumt auf einem Friedhof aussehen, sagt die Pastorin dann noch, es soll wachsen dürfen und natürlich bleiben, doch eine gewisse Ordnung braucht ein Friedhof, um ein einladender Ort zu sein. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass nicht nur Trauernde sich wohlfühlen sollen, sondern auch Menschen, die einfach so gern über den Friedhof spazieren, auf einer der Bänke sitzen und Kontemplation suchen.

Auch das Areal um den Gedenkstein zu Ehren der „Cap Arcona“, des Luxusliners, den die Briten am 3. Mai 1945 in der Lübecker Bucht versenkten, wurde großzügig gestaltet. „Hier können sich nun durchaus Klassen für einen Geschichtsunterricht der besonderen Art einfinden“, findet die Pastorin. „Und auch Touristen, die diesen Gedenkstein besuchen wollen, haben die Möglichkeit, wenn die Bänke stehen, ein wenig am Gedenkstein zu verweilen.“

