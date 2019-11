Hof Gutow/Damshagen

Der Hof der Familie Schroth in Hof Gutow (Gemeinde Damshagen) ist ein ganz besonderer: Hier lebt Reittherapeutin und Pferdewirtin Jessica Schroth mit ihrer Familie und vielen verschiedenen Tieren. Besonders berühmt sind inzwischen die Rinder, sie werden, ähnlich wie die Pferde des Hofes zu Therapiezwecken eingesetzt. „Die beruhigende Wirkung, die entspannte Kühe auf Menschen haben, ist erstaunlich“, berichtet Jessica Schroth. Ihre relaxten Therapiekühe haben sogar das Fernsehen schon mehrfach nach Hof Gutow gelockt.

In der Adventszeit macht die Therapeutin nun ein besonderes Angebot an Familien mit Kindern aus der Region – angelehnt an die Facebook-Gruppe „Schenke Kinder Zeit mit Pferden“. Diese zielt darauf ab, Kindern kostenlos den Umgang mit Pferden und Reitstunden zu schenken.

Geführtes Ausreiten auf den Pferden von Reittherapeutin Jessica Schroth in Hof Gutow (Gemeinde Damshagen) gibt es im Advent auch kostenlos für drei Kinder. Quelle: Annett Meinke

„Ich biete im Advent Kindern die Möglichkeit, Zeit mit unseren Pferden und Kühen zu verbringen“, sagt Jessica Schroth. „Für jeweils drei Kinder pro Gruppe biete ich einmal ‚Kuscheln mit Kühen‘ und einmal ‚Geführtes Reiten auf dem Pferd‘ an. Dazu soll es Kakao und Weihnachtsgebäck geben. Sollten sich mehr als sechs Kinder melden, wird das Los entscheiden.“

Zur Anmeldung und zur Absprache der Termine bitte bei Jessica Schroth unter der Telefonnummer 0151 / 156 029 18 melden.

Wer mehr über den Hof erfahrenwill – und wie sehr Kinder das Kuscheln mit den Kühen genießen –, kann sich auch hier informieren.

Von Annett Meinke