Das neue Musikvideo von Grevesmühlens bekanntestem Sänger Matze Buhse, Ärger um Schwarzgeld beim Bauhof Boltenhagen, das abgesagte Stadtfest, das Ende der Theatersaison in Grevesmühlen für dieses Jahr und was der FC Bayern vor 20 Jahren in Schönberg gemacht hat, sind nur einige der wichtigen Themen der Woche. Alles zusammengefasst in der Bildergalerie, klicken sie sich durch, es lohnt sich. Die Bilder der Vorwochen gibt es ebenfalls dazu.