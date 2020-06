nach corona-durststrecke: kulturelles leben in und um schönberg lebt auf

Schönberg/Roxin

Der Sommer nimmt langsam an Fahrt auf. Zeitgleich lockert die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns immer mehr die Corona-Bestimmungen. Das macht nicht nur den Touristen gute Laune, die endlich auch wieder in größerer Zahl nach Nordwestmecklenburg kommen können, sondern auch den Einheimischen, die so vieles in den vergangenen Wochen nicht durften.

Event-Location in Petersberg veranstaltet wieder Familienfeiern

Bastian Voss vom Hof Voss-Berg in Petersberg, in dessen Bauernhofcafé nun seit über zehn Wochen keine Familienfeiern oder zum Beispiel auch Zusammenkünfte von Vereinen aus der Region, wie dem Schönberger Seniorenclub, mehr stattfanden, vermeldet freudestrahlend: „Wir haben schon die ersten Buchungen für Hochzeiten und Familienfeiern.“

Endlich ist das Feiern unter Freunden und in Familie mit immerhin bis zu 50 Gästen Zuhause und in Gaststätten wieder erlaubt. Auch wenn der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband MV anlässlich der Beschlüsse der Landesregierung zu den Lockerungen am Montag forderte, statt 50 doch lieber 75 Gäste pro Feier zu erlauben, – in Petersberg ist man der Meinung: Das ist ein Anfang.

Außerdem führt man bei „ Voss-Berg“ das weiter, was man aufgrund von Corona erst begonnen hat, um wenigsten ein paar zusätzlich Einnahmen zu generieren. Nach wie vor gibt es am Sonntag, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen. „Anmeldung per Telefon oder E-Mail wäre perfekt,“, sagt Bastian Voß, „aber wenn es keine Schlangen vor dem Café gibt, geht es auch so.“

Familie Voss aus Petersberg freut sich über die ersten Buchungen von Privatfeiern auf ihrem Hof nach Lockerung der Corona-Bestimmungen. Quelle: Jürgen Lenz

Hoffeste in Roxin

Besucher, die darauf warteten, eingelassen zu werden, konnte man bereits an Himmelfahrt in Roxin auf „Zoltáns Hof“ erleben. Weil die Nachfrage nach Langos – der ungarischen Pizza, ungarischem Gulasch und leckeren ungarischen Süßigkeiten so enorm war, dass nicht alle Ausflügler, die in Roxin Ausbau vorbeischauten, auch Einlass erhalten konnten, hat Café-Betreiber Zoltán Székely beschlossen, im Sommer noch ein paar größere Hoffeste mehr zu feiern.

Allerdings, das Hoffest am 22. Juni, auf dem Musik vom Salonorchester „Lübecker Operette“ unter dem Motto die „Goldenen 1920er“ gespielt wird, ist bereits komplett ausgebucht. Gute Nachricht, für das Hoffest am 20. Juli: Es bestehen noch gute Chancen, telefonisch oder per Mail eine Reservierung zu ergattern.

Salonorchester spielt auf

Auch auf dem Juli-Hoffest wird das Salonorchester „Lübecker Operette“ bei Zoltán Székely aufspielen. Dessen Ziel, sagt er, sei es, sein Hofcafé zu einer Nordwestmecklenburger Institution des kulturellen und kulinarischen Vergnügens zu machen. Es werden ungarisch-österreichische Gassenhauer erklingen, ewige Klassiker von Donaustrand. Der Eintritt für die Hoffest beträgt 30 Euro, Essen und Getränke extra.

Wem das viel erscheint, sagt Székely, möge bedenken, dass auch die Musiker des Salonorchesters harte Corona-Zeiten hinter sich haben und die Einnahmen des Eintritts untereinander teilen. Nach wie vor ist die Besucherzahl aufgrund der immer noch auch im Freien einzuhaltenden Abstandsregeln begrenzt.

Wer es noch immer etwas übersichtlicher bevorzugt, kann Zoltáns Hof auch zu den ganz normalen Freitagabenden besuchen. Auch hier mit Live-Musik und leckerer ungarischer Küche, jeweils von 18 bis 22 Uhr. Eintritt hier 10 Euro, Essen und Trinken muss extra bezahlt werden.

Erzählkünstlerin Birte Bernstein (47) aus Schönberg trat während der Corona-Zeit in ihrer Küche auf und streamte das Ergebnis im Internt. Quelle: Jürgen Lenz

Erzählabend auf Gut Dönkendorf

Ebenfalls mit Abstand, aber endlich wieder vor einem richtigen Publikum wird auch die Schönberger Erzählkünstlerin Birte Bernstein noch im Juni wieder auftreten. Darauf freut sich die Künstlerin, die in den vergangenen Wochen ihre Märchen und Geschichten nur noch digital in die Welt hinaustragen konnte. (OZ berichtete). „Das waren harte Wochen seit März“, sagt Bernstein. „Märchen und Geschichten direkt vor Menschen zu erzählen, ist auch eine Kraftquelle für mich. Endlich geht es wieder los. Das fühlt sich an, wie die Pflänzchen, die stark genug sind, durch den Asphalt zu brechen.“

Auch wenn das Erzählen im Internet der Schönbergerin dabei half, präsent und in Kontakt mit der Welt zu bleiben, auf Freitag, den 26. Juni freut sie sich ganz besonders. Um 20 Uhr beginnt auf dem Kultur Gut Dönkendorf in Dönkendorf der Erzählabend. Gemeinsam mit Lübecker Geiger Jan Baruschke wird Bernstein diesen Abend live und mit nötigem Abstand gestalten. „Alle, die Erzählungen und Musik unter dem Motto ’Himmelhoch jauchzend und tief verwurzelt’ erleben möchten, sind herzlich eingeladen.“

Von Annett Meinke