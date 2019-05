Plüschow

Das Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow steht nicht nur als Kulturort mit wechselvoller Geschichte, es hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vor allen Dingen zu einem Arbeitsort entwickelt, an dem sich zeitgenössische Kunst entfalten kann. Experiment, kritische Selbstreflexion, ebenso wie das Scheitern gehören dabei zum gewollten künstlerischen Konzept.

Internationale Stipendiaten sind Gäste des Schlosses auf Zeit, in jedem Jahr. Meist kommen sie aus urbanem Kontexten, nicht selten aus den Metropolen dieser Welt, ohne konkrete Vorstellung vom Leben auf dem Land, weit entfernt vom pulsierenden Großstadtleben und kulturellen Mainstream.

Der Titel der Ausstellung „Im Zentrum der Peripherie“, die am 18. Mai um 17 Uhr – ein Samstag – in Plüschow Eröffnung feiert, nimmt Bezug auf diese Tatsache. Gezeigt werden die Arbeiten internationaler Künstlerinnen und Künstler aus sechs verschiedenen Ländern, die als Stipendiaten in den Jahren 2017 und 2018 im Schloss gearbeitet haben.

Die Werke von Lotta Bartoschewski ( Deutschland), Mijin Hyun ( Südkorea), Wiebke Kapitzky ( Österreich) , Jungwoon Kim ( Südkorea), Selma van Panhuis ( Niederlande), Minh Duc Pham ( Vietnam), Isabell Schulte ( Deutschland), Mo Sirra ( Irak), Céline Struger ( Österreich) und Zixuan Zhang ( China) setzen sich auf experimentelle Weise mit der Geschichte, Kultur und den Menschen auseinander, denen die Künstler in Nordwestmecklenburg begegneten.

Das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturkreise initiierte dabei überraschende Entwicklungen. Klar wird in dieser Ausstellung vor allen Dingen eines: In einer von Digitalisierung geprägten und auf vielfältige Weise vernetzten Welt verschwinden starre Grenzen zwischen Metropolen und ländlichen Peripherien zunehmend.

Alles bleibt im Fluss und in ständigem Wandel. Die permanenten Veränderungen von Wirklichkeit bieten dabei eine enorme Chance auf einen kreativen und flexiblen Umgang mit den Herausforderungen der Gegenwart.

Die Ausstellung „Im Zentrum der Peripherie“ läuft bis zum 16. Juni und wird durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern, dem Landkreis Nordwestmecklenburg und der Gemeinde Upahl, zu der Plüschow inzwischen gehört, gefördert.

Annett Meinke