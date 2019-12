nordwestmecklenburg braucht eine jugendkunstschule

Plüschow

Im Gespräch der Ostsee-Zeitung zum Jahresende mit Miro Zahra, Leiterin des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow, geht es in diesem Jahr um den Stellenwert von Kunst und Kultur, insbesondere im Landkreis Nordwestmecklenburg.

Ostsee-Zeitung: Wo stehen Kunst und Kultur im Landkreis?

Miro Zahra: Wir verfügen über eine vielfältige Kulturszene in der Region, dennoch wird die Rolle von Kunst und Kultur im Landkreis immer noch zu oft unterschätzt. Gerade in ländlichen Bereichen sollte die Förderung von Kunst und Kultur als Teil des erweiterten Bildungsangebots für alle Generationen verstanden werden.

Warum?

In einer Zeit wie dieser muss die ästhetische Bildung der Menschen einen hohen Stellenwert einnehmen.

Wie können Kunst und Kultur bei der Bewältigung der Aufgaben, vor denen die Gesellschaft steht, hilfreich sein?

Kunst und Kultur schaffen Räume, in denen Begegnungen möglich sind, in denen auch schwierige Fragestellungen offen diskutiert werden können. Anders als in Ballungszentren haben Menschen auf dem Land nicht so häufig die Möglichkeit, sich zu begegnen. Zum anderen geht es auch um die ästhetische Bildung an Kindergärten und Schulen.

Das Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow engagiert sich doch bereits seit Jahren an Schulen.

Ja, weil uns der künstlerische Nachwuchs am Herzen liegt und weil wir es als wichtig erachten, zu vermitteln, dass zeitgenössische Kunst nicht nur etwas für Kunstkenner ist. Wir engagieren uns zum Beispiel in dem Projekt „Künstler für Lehrer“. Seit vergangenem Jahr bieten wir Weiterbildungen für Lehrer an. Zeitgenössische Kunst entspringt der Auseinandersetzung mit dem alltäglichen Leben.

Aus allen Schülern Künstler machen, um mit der Herausforderung der Zeit umzugehen?

Sicher nicht, auch wenn ich der Meinung bin, dass Kunst generell für alle Schüler, – egal, wie talentiert sie auf dem Gebiet sind oder nicht –, ein Mittel sein kann, der Welt zu begegnen. Sich zu positionieren, der Bilder- und Informationsflut etwas Einordnendes entgegenzusetzen. Es geht aber auch um die konkrete Möglichkeit, vorhandenes Talent weiterzuentwickeln und gezielt auf einen Beruf vorzubereiten.

Jährlich, am Ende der Sommerferien, veranstaltet das Künstlerhaus ein Talentcamp, was passiert dort?

Bei diesem Camp handelt es sich um talentierte Schüler aus dem ganzen Land. Wir freuen uns darüber, dass dieses Projekt schon im fünften Jahr mit Unterstützung des Landes durchgeführt werden kann. Doch auf der regionalen Ebene fehlt ein kontinuierliches Angebot für talentierte Kinder und Jugendliche. Was wir in Nordwestmecklenburg brauchen, ist eine Jugendkunstschule. Wir sind der einzige Landkreis in MV, der keine Einrichtung dieser Art hat.

Soll eine Jugendkunstschule Schüler auf ein Kunststudium vorbereiten?

Unter anderem. Aber es geht auch um die jungen Leute, die Architektur, Produktdesign, Web-Design und Ähnliches studieren wollen. All diese Berufsbilder benötigen eine künstlerische Ausbildung. Oft müssen Bewerbungsmappen mit künstlerischen Arbeiten eingereicht werden. Solche Mappen zu erarbeiten, ist keine Angelegenheit von 14 Tagen. Es braucht dringend eine kontinuierliche, außerschulische künstlerische Bildung im Landkreis. In der Zukunft werden immer mehr Berufe, in denen gestalterische Fähigkeiten und Kreativität verlangt sind, eine bedeutende Rolle spielen.

Was schlagen Sie vor?

Als Mitglied des Kreistages werde ich mich unter anderem für die Gründung einer Jugendkunstschule einsetzen. Dafür bräuchte man auch qualifizierte Dozenten, um ein nachhaltiges Angebot an künstlerischer Bildung im Landkreis sicherzustellen.

Sie waren kürzlich in Brüssel. Waren Sie auch dort in Sachen Kunst und Kultur auf Mission?

Ich habe den einzigen Europaparlamentsabgeordneten, den wir in MV haben, besucht, Niklas Nienaß. Er sitzt in zwei für uns wichtigen Ausschüssen in Brüssel, im Ausschuss für regionale Entwicklung und im Kulturausschuss.

Was können Kunst und Kultur für die regionale Entwicklung tun?

Wir brauchen qualifizierte Fachkräfte in der Region. Doch für solche Leute, meist junge Menschen, ist die Frage der Lebensqualität von entscheidender Bedeutung. Bildungs- und Kulturangebote sind für Fachkräfte, die mit ihren Familien hierher ziehen, wichtig. Ein anderer Aspekt ist der, den ich vorhin bereits erwähnte: Kunst und Kultur schaffen Räume für eine offene Diskussionskultur, quasi als Gegenentwurf für all das Laute, Polemische und Beleidigende, das uns im Internet begegnet. Wir hatten auf Schloss Plüschow in diesem Jahr Diskussionsforen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen, die sehr gut besucht waren. Hierbei wurde deutlich, dass sich die Menschen in der Region eine respektvolle, an Themen orientierte Diskussionskultur wünschen, – Veranstaltungen, auf denen man erst einmal einander zuhört, bevor man sich selbst zu Wort meldet.

Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Mehr über Miro Zahra, die im Jahr 2015, den mit 10 000 Euro dotierten Landeskulturpreis Mecklenburg-Vorpommern erhielt, lesen Sie hier.

Der Kunst- und Kulturrat Nordwestmecklenburg, das steckt dahinter.

Von Annett Meinke