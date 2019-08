Grevesmühlen

Am Sonnabend, 3. August, um 14 Uhr steigt die Benefizveranstaltung der diesjährigen 15. Piraten-Theater-Saison im Grevesmühlener Open-Air-Theater. Und damit würdigt das Ensemble in diesem Jahr gleich zweimal ehrenamtliches Engagement.

Einerseits werden die Einnahmen erneut der Grevesmühlener Hilfsorganisation Lidahilfe zugutekommen, andererseits sollen Feuerwehrleute für ihr Engagement, unter anderem anlässlich der dramatischen Waldbrandbekämpfung in Lübtheen in diesem Sommer, geehrt werden. Feuerwehrleute müssen für ein Ticket für die Nachmittagsveranstaltung nur einen symbolischen Preis von 2 Euro pro Karte zahlen.

Insgesamt stellen die Piraten 60 Karten dafür zur Verfügung und damit ein Kontingent im Wert von circa 1900 Euro. Bis zum Mittwoch hatten Mecklenburgs Feuerwehrverbände Zeit, verdiente Mitarbeiter, die die Benefizvorstellung besuchen wollen, anzumelden.

Die Anregung für diese Aktion, erklärte Piratentheaterintendant Peter Venzmer, kam vom Schirmherrn des Theaters, dem Landwirtschaftsminister von MV, SPD-Politiker Till Backhaus. „Wir veranstalten seit Jahren regelmäßig Benefiz-Veranstaltungen, weil uns engagiertes Ehrenamt eben ganz besonders am Herzen liegt. Wir hoffen, es schauen auch zu diesem Anlass, in diesem Jahr wieder viele Menschen bei den Piraten vorbei und ehren damit auch die Menschen, die sich freiwillig für unsere Gesellschaft einsetzen.“, so Venzmer.

Gespielt wird am Samstag allerdings nicht nur für den guten Zweck, sondern selbstverständlich auch abends, ab 19.30 Uhr, zur regulären Vorstellung der Piraten das aktuelle Stück „Unter falscher Flagge“: Die Caymaninseln werden von den Engländern besetzt und zur Kolonie des Königreichs erklärt. Die Banken werden geschlossen, der Banker „Nim van den Anderen“ entgeht nur knapp dem Tod. Flints Reichtümer wechseln wieder einmal den Besitzer – und keiner der Piraten kann etwas dagegen tun. Aber da sind noch die Turks- and Caicosinseln und ihr Geheimnis im weißen Sandstrand der Grace Bay. Flint läuft mit der fast neuen „Walruß“ die Hawk-Nest Bay auf Grand Turk an und präsentiert seiner Crew einen verwegenen Plan.

Der karibische Marktplatz auf dem Gelände des Piratentheaters öffnet wie auch die Theaterkasse am Sonnabend bereits um 12 Uhr. Das Ensemble freut sich über viele Besucher, die das Theater heute dabei unterstützen, der Benefizveranstaltung zu größtmöglichem Erfolg zu verhelfen.

Weitere Infos und Vorbestellungen im Theater unter Tel. 038 81 / 75 66 00 oder unter www.piratenopenair.de.

Annett Meinke