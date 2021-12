Wohlenberg

Ein Toter und zwei Schwerverletzte, das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 8 Uhr auf der Landstraße an der Wohlenberger Wiek ereignete. Nach ersten Erkenntnissen waren ein Pickup und ein Transporter frontal zusammengestoßen. Dabei wurde der Fahrer des Transporters so schwer verletzt, dass er starb. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar, die Straße musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Aktuell dauert die Vollsperrung an.

Mehrere Stunden musste die Straße gesperrt werden. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Von Michael Prochnow