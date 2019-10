Schattentheater im Grevesmühlener „Eck“

Grevesmühlen

Passend zur Herbstzeit, in der die Schatten wieder länger werden und es die Menschen wieder nach innen in die Räume zieht, lädt der offene Kunstraum „Das Eck“ am Grevesmühlener Bürgerbahnhof alle Interessierten in und um Grevesmühlen ein, mittwochs doch öfter einmal vorbeizuschauen.

Jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr kann man dort bei warmen Getränken gemütlich zusammenfinden, miteinander klönen, den Gedanken Flügel verleihen und sich Geschichten erzählen. Um die eigenen Geschichten kreativ umzusetzen, stehen auch Zeichen-, Mal- und Bastelmaterialien bereit.

In den kommenden Wochen bietet „Das Eck“ mittwochs außerdem den neuen Workshop „Schattenspiel“ des Hamburger Künstlers Ulrich Mattes an. Es geht darum, Figuren zu erfinden und in Szene setzen, allein oder im Team, und dabei Techniken zu erlernen. Aus einfachen Ideen sollen komplexe Szenen entwickelt werden, die Betrachter fesseln und zu weiteren Gedanken und Ideen inspirieren.

Im Schattenspiel ist es genauso möglich, sowohl abstrakte Formen zu Musik im Licht tanzen zu lassen als auch Märchen nachzuerzählen oder Geschichten in eine Form zu bringen, die eigene Erfahrungen zur Diskussion stellt. Die im „Eck“ erarbeiteten und eingeübten Szenen sollen von der Leinwand abgefilmt und zu einem kleinen Episodenfilm geschnitten werden. Es ist genauso möglich, einfach nur mitzubasteln und andere bei der Verwirklichung ihrer Vorhaben zu unterstützen.

Von Annett Meinke