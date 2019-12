Schloss Plüschow: Künstleraustausch mit Tansania

Plüschow

In diesem Sommer waren die mecklenburgischen Künstlerinnen Takwe Kaenders, Kerstin Borchardt und Miro Zahra, Leiterin des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow, auf „Kunstmission“ im ostafrikanischen Tansania. Dort gaben sie in der Stadt Morogoro an der „Lutheran Junior Seminary School“ für ein paar Wochen Kunstunterricht, gemeinsam mit einheimischen Künstlern (OZ berichtete).

Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern (Takwe Kenders, hinten, 6. v. l., Miro Zahra, hinten 5. v. r. und Kerstin Borchardt, hinten 4. v. r.) gaben im Sommer 2019 Kunstunterricht an einer Schule in Morogoro im ostafrikanischen Tansania. Im Frühjahr 2020 sollen tansanische Künstler am Internationalen Stipendiatenaustauschprogramm des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow teilnehmen. Um den Flug zu finanzieren, bittet das Künstlerhaus um Spenden. Quelle: privat

Möglich geworden war dieses besondere Bildungsprojekt durch die Zusammenarbeit mit der Kunstpädagogin Ramona Ponomarew-John, die die Künstlerinnen auch durch die erste Woche in Tansania begleitete. Ponomarew-John ist am Gymnasium „Johanneum“ in Lübeck tätig und in Tansania bestens vernetzt. Seit 2013 existiert ein Schüleraustausch zwischen dem Lübecker Gymnasium und der Schule in Tansania.

Dass der Kunstunterricht auch nach Abreise der mecklenburgischen Künstlerinnen tatsächlich weitergeführt werden kann, ist in erster Linie auch dem Lübecker Schulverein zu verdanken, der die tansanischen Künstlerinnen und Künstler mit kleinen Unterrichtshonoraren und der Finanzierung von Material unterstützt. Davon berichtete Künstlerhausleiterin Zahra jetzt, die über die sozialen Medien immer wieder Fotos von den Unterrichtsstunden in Morogoro erhält. „Wir freuen uns, dass das, was wir in Morogoro angefangen haben, aufzubauen, tatsächlich fortgeführt wird.“, so Zahra.

Einheimische Künstler führen jetzt den Kunstunterricht an der Lutheran Junior Seminary School in Morogoro im ostafrikanischen Tansania, den mecklenburgische Künstlerinnen während ihres Aufenthaltes im Sommer 2019 dort zum ersten Mal einführten, weiter. Quelle: privat

Spendenaktion für afrikanische Künstler

Im kommenden Frühjahr sollen zwei der Künstler aus Morogoro im Rahmen des internationalen Künstleraustausches, den das Mecklenburgische Künstlerhaus mit Partnerkünstlerhäusern im Ausland pflegt, nach Plüschow kommen und einen Monat lang gemeinsam mit anderen Künstlern, zum Beispiel aus den USA und Österreich, arbeiten.

„„Das Problem ist, dass die tansanischen Künstler keine Möglichkeit für Förderung für einen Aufenthalt im Ausland haben und im allgemeinen mit sehr wenig Geld im alltäglichen Leben auskommen müssen, denn die Lebensbedingungen in Afrika sind hart.“, so Zahra. Das Künstlerhaus in Plüschow stellt die Ateliers zur Verfügung. Außerdem, so Zahra, ist angedacht, die tansanischen Künstler ebenfalls zum Kunstunterricht an Schulen aus der Region zu entsenden – ein Projekt, das möglicherweise ebenfalls gefördert wird.

Miro Zahra, Leiterin des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow, mit einem Kunstwerk, das ihr ein tansanischer Künstler während ihres Aufenthalts in Ostafrika widmete. Quelle: Annett Meinke

Um die Flüge der afrikanischen Künstler zu finanzieren, startet Schloss Plüschow jetzt eine Advents-Spendenaktion. „Wir brauchen jeweils 800 Euro für Hin- und Rückflug zweier Künstler. Wenn noch etwas mehr zusammenkäme, vielleicht um die 1000 Euro mehr, wäre das gut, weil wir den afrikanischen Kollegen dann noch etwas Geld für ihren Aufenthalt hier zur Verfügung stellen können.“

Spendenaktion Schloss Plüschow Spenden für den Aufenthalt tansanischer Künstler im Mecklenburgischen Künstlerhaus Schloss Plüschow im Jahr 2020 an: Förderkreis Schloss Plüschow e.V. –IBAN: DE18 1405 1000 1200 0187 68 – BIC: NOLADE21WIS Für Spenden ab 20 Euro kann auf Wunsch auch eine Spendenquittung ausgestellt werden. Anfrage der Spendenquittung per E-Mail an: mail@plueschow.de

Ausstellung „ Tansania , Tansania !“ Herbst 2020

Gegenstand einer für Herbst 2020 auf Schloss Plüschow geplanten Ausstellung sollen Arbeiten der mecklenburgischen Künstlerinnen sein, die während ihres Aufenthalts in Tansania, und danach davon inspiriert, entstanden sind, und Arbeiten der tansanischen Künstler, die während ihres Aufenthaltes in Nordwestmecklenburg entstehen. Der Titel der Ausstellung ist der Nationalhymne des ostafrikanischen Staates entlehnt, erklärt Zahra.

Den Künstleraustausch mit Tansania kontinuierlich weiterzuführen, ist ein Anliegen des Förderkreises Schloss Plüschow. Auch im kommenden Jahr sollen Künstler aus M-V nach Ostafrika reisen.

