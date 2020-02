Plüschow

Am 16. Mai werden im Mecklenburgischen Künstlerhaus Schloss Plüschow die Gläser klingen und Reden erklingen. Dabei wird es an diesem Tag nicht nur um die Eröffnung einer Ausstellung gehen. Der Titel „Present Perfect Continous – 30 Jahre Mecklenburgisches Künstlerhaus Schloss Plüschow“ macht klar, worum es vor allen Dingen geht – um den 30. Geburtstag des Künstlerhauses.

Der Anfang

Mai 1990: 15 Kunstbegeisterte, unter ihnen Udo Rathke und Miro Zahra, die abwechselnd in den vergangenen Jahrzehnten das Kunsthaus leiteten, gründen den Förderkreis Schloss Plüschow. Der Verein wird als Trägerverein des Künstlerhauses fungieren, das entstehen soll. Eine Vorstellung, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr oder weniger als ein Traum ist. Zeitungsartikel zeugen davon, was das denkmalgeschützte barocke Schloss zu dieser Zeit tatsächlich ist: vor allen Dingen eine baufällige Ruine.

Am 20. Oktober 1990 titeln die Lübecker Nachrichten noch fragend, „Schloss schon bald Kunsthaus?“, und sprechen im Text davon: „So ist zum Beispiel gegenwärtig nur eine Hälfte des Daches gedeckt, weil für die andere die Mittel fehlen.“

Der Weg

Der Förderkreis kümmert sich um das Dach und in den kommenden drei Jahrzehnten noch um vieles mehr, sorgt dafür, dass das Gebäude nach und nach innen und außen renoviert werden kann. Konzepte werden entwickelt, Kostenvoranschläge erstellt, Anträge für Fördergelder an den Landkreis, das Land, Bund und die EU ausgefüllt und über all die Jahre unendlich viele Gespräche mit Verantwortlichen und Sponsoren geführt.

Im März des Jahres 2020 wird mit den Arbeiten an der hinteren Fassade des Schlosses – dort werden neue Fenster eingebaut – der vorerst letzte Bauabschnitt, der die Fassade betrifft, seinen Abschluss finden. Bereits im vergangenen Jahr war die Vorderfront des Schlosses mit energetisch sanierten und den Vorgaben des Denkmalschutzes entsprechenden Fenstern versehen und die denkmalgeschützte Veranda auf der Hinterseite des Schlosses saniert worden.

Das Schloss ist Eigentum der Gemeinde Upahl, zu der Plüschow seit über einem Jahr als Ortsteil gehört. In die Fenstersanierung flossen EU-Gelder aus dem Leader-Programm, vom Bund, dem Land und der Gemeinde.

Auch innen hat sich in den vergangenen 30 Jahren vieles getan – unter anderem wurden die fünf großen Ateliers renoviert, die das Haus nicht nur nationalen und internationalen Kunststipendiaten zur Verfügung stellt, sondern auch an Künstler vermietet.

Ebenso viel Energie, wie in das Gebäude floss, floss in die konzeptionelle Entwicklung des Künstlerhauses, – als einen Ort für künstlerische Produktion und Präsentation zeitgenössischer Kunst aus aller Welt, abseits der großen urbanen Kunstzentren.

Mit all den Projekten, die das Künstlerhaus in Lauf von drei Jahrzehnten initiiert hat – wie unter anderem das Stipendiatenprogramm, Ausstellungsprojekte, Nachwuchsförderung, Weiterbildungsveranstaltungen oder auch den Nachwuchskunstpreis MV –, hat sich das Schloss zu einer in der Kunstszene international angesehenen Adresse entwickelt.

Künstlerhaus Programm 2020 12. April, Ostersonntag, 10 bis 17 Uhr: Kunsthandwerkermarkt 16. Mai, 17 Uhr: 30 Jahre Mecklenburgisches Künstlerhaus Schloss Plüschow, Eröffnung der Ausstellung „Present Perfect Continuous“ anlässlich des Jubiläums mit Werken aus der Sammlung des Künstlerhauses, Ausstellung läuft vom 17. Mai bis zum 28. Juni. 20. Juni, 20 Uhr: Performance Night mit Konzert – in Kooperation mit der Mittsommerremise 11. Juli, 17 Uhr: Eröffnung Ausstellung „On Fire – Kunst – Natur – Landschaft“ in Kooperation mit dem Lauenburgischen Kunstverein, Ausstellung läuft vom 12. Juli bis zum 28. August – und ist danach im Museum in Ratzeburg zu sehen 5. September, 17 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „ Tansania, Tansania!“ mit Werken von mecklenburgischen Künstlerinnen und Künstlern, die mit Stipendium des Künstlerhauses in Tansania waren, und Werken zweier Tansanischer Künstler, die zu dieser Zeit Gaststipendiaten in Plüschow sein werden, Ausstellung läuft vom 6. September bis zum 11. Oktober 21. November, 15 bis 18 Uhr: Tag der offenen Tür bei den Herbststipendiaten des Künstlerhauses

Die Gegenwart

„Unser Haus wird nach wie vor nicht als Institution gefördert“, stellt Miro Zahra klar, „sondern immer nur projektbezogen.“ Bedeutet, von Jahr zu Jahr müssen neue Anträge auf Förderung gestellt werden, um Gelder für die Finanzierung zu erhalten.

Jahr für Jahr muss das Künstlerhaus auch darauf achten, dass es selbst genug eigenes Geld generiert, um die Eigenmittel zur Verfügung zu haben, die es immer braucht, um überhaupt Fördermittel zu erhalten. Keine Pause also, sondern immer wieder die Entwicklung neuer Ideen oder die Fortschreibung bewährter. Da ist es eine gute Nachricht, dass sich die Ateliers des Schlosses auch in diesem Jahr so gut vermieten, dass ab Mai erneut bereits eine Warteliste existiert.

„Viele Künstlerinnen und Künstler haben die Förderung in Form von Stipendien und Beteiligung an Kunstprojekten in den letzten 30 Jahren genossen“, so Zahra weiter. „Eine Vielzahl von ihnen haben künstlerische Arbeiten für die Kunstsammlung des Künstlerhauses hinterlassen. Aus diesem reichhaltigen Pool möchten wir anlässlich des Jubiläums eine Ausstellung zusammenstellen, die die Vielfalt der internationalen, künstlerischen Handschriften dokumentiert.“

Schloss Plüschow im Jahr 2020. Quelle: Udo Rathke

Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft

Festredner am 16. Mai wird Christoph Tannert, Direktor des Künstlerhauses Bethanien in Berlin, sein, der in der Nachwendezeit die Anfänge des Künstlerhauses aktiv mitbegleitete und die erste, legendäre Ausstellung in Plüschow „Ortszeit“ im Jahr 1992 eröffnete. Auch Bettina Martin, Kultusministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird an diesem Tag mitfeiern. Auf weitere Überraschungsgäste und ein internationales Jazzensemble können sich Künstler und Kunstinteressierte freuen, die den 30. Geburtstag des Künstlerhauses gemeinsam mit dem Förderkreis und der Leitung des Schlosses begehen wollen.

Zurzeit haben die beiden Kölner Künstler Heather Sheehan und Ivo Ringe wieder ein Atelier auf dem Schloss gemietet, um dort, den gesamten Februar über, an ihren jeweiligen Projekten zu arbeiten. Wie sie das Künstlerhaus in Plüschow empfinden, schildern sie so: „Das Schloss ist eine Brücke zwischen einheimischer nationaler und internationaler Kunst.“

