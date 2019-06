Grevesmühlen

Dass es eine wirkungsvollere Methode zur Schwangerschaftsverhütung sein könnte, wenn man Jugendlichen einmal konkret zeigt, was es bedeuten würde, wenn sie ein Baby hätten, kann man sich vorstellen.

Dass man dazu nicht das Risiko eingehen kann, ihnen für ein paar Tage ein echtes Baby anzuvertrauen, ist klar. „Das ist auch nicht notwendig, denn inzwischen gibt es Babysimulatoren“, erklärt Maike Frey von der Schwangerschafts(konflikt)beratungsstelle des Deutschen Roten Kreuzes in Grevesmühlen.

Babysimulatoren sehen aus wie echte Babys, sind genauso groß und schwer wie sie und haben einen Computer in sich. Der lässt zum einen ein Programm ablaufen, dass die Simulatoren überraschend echt schreien lässt, wenn sie Hunger haben, wenn sie neue Windeln brauchen, aber auch sonst mal einfach so – scheinbar unvermittelt, je nach Programm – so wie das manche Babys eben tun.

Der Computer zeichnet dabei ganz genau auf, wie mit dem Simulator umgegangen wurde, ob seine Bedürfnisse befriedigt wurden, wie lange er schreien musste.

Abschalten geht nicht

„Eine Chance, die Babys abzugeben oder über Nacht auszuschalten, gibt es nicht“, sagt Maike Frey. „Für den Zeitraum, in dem Schüler für die Simulatoren verantwortlich sind, müssen sie sie immer bei sich haben. Man kann ein echtes Baby auch nicht einfach abschalten oder irgendwo ablegen.“

Dass da manche Schüler, es nehmen Jungen und Mädchen teil, schnell an ihre Grenzen kommen, ist vorprogrammiert. Dass sich manche Ich-will-ein-Baby-haben-Romantik von Mädchen ruckzuck relativiert, – vorstellbar. In jedem Fall wird hinterher genau ausgewertet, was die Aufzeichnungen ergeben.

Doch auch bei erwachsenen Rat suchenden Eltern stellen Frey und ihre junge Kollegin Doreen Martin, die seit einem Jahr als Krankheitsvertretung in der Beratungsstelle arbeitet, häufiger fest, dass sie von der Realität, mit einem Baby zu leben, das permanent Ansprüche stellt, überfordert sind.

Zwei der drei Babysimulatoren, die auf der gelben Couch der Beratungsstelle sitzen, sehen ziemlich merkwürdig aus. Das in der Mitte hat ganz dünne Beine und weit auseinanderstehende Augen, einen merkwürdigen Mund und viel zu große Ohren für den kleinen Kopf.

Das andere, rechts neben ihm, hat auch dünne Beinchen und sieht mit seinen geschwollenen Augen irgendwie ebenfalls sehr krank aus. Lediglich das eine ganz links scheint komplett gesund zu sein. Es sieht aus, wie man sich ein Baby vorstellt: gut proportioniert, klare Gesichtszüge.

Was es mit diesen seltsam aussehenden Babys auf sich hat, erklärt Doreen Martin: „So sehen Kinder aus, deren Mütter Alkohol oder Drogen in der Schwangerschaft zu sich genommen haben.“

Dass diese kranken Babys nicht nur ungesund aussehen, sondern auch anders reagieren als gesunde Babys, bekommen die Schüler, die diese Simulatoren im Rahmen des „Baby-Bedenkzeit“-Projektes mit nach Hause nehmen, auch unmittelbar mit. Sie schreien anders, ihre Körper vibrieren, schütteln, wenn sie schreien. Sie sind wesentlich schwerer zu beruhigen als ein „normaler“ Simulator.

Was im Babykopf passiert, wenn geschüttelt wird

„Bevor Schüler die Simulatoren, meist für einen Zeitraum bis zu vier Tagen, mit nach Hause nehmen“, erläutert Maike Frey, „gibt es eine Einführungsveranstaltung an der Schule, in der über das Thema Schwangerschaft und Verhütung allgemein gesprochen wird. Da geht es auch nicht um Schwangerschaft alleine, auch um Krankheiten, die beim ungeschützten Sex übertragen werden können.“

Ein Babysimulator, den Doreen Martin hervorholt, ist mit einem durchsichtigen Kopf ausgestattet. Was im Gehirn eines Babys schon bei leichtem Schütteln passiert, welche Areale betroffen sind und nachhaltig geschädigt werden können, zeigt dieser Simulator sehr genau.

Die eindringliche Botschaft an Schüler, aber auch an Eltern generell: „Egal wie überlastet ihr seid, niemals das Baby schütteln. Immer Hilfe suchen, bei Eltern, Freunden, in der Beratungsstelle, um Mittel und Wege zu finden, die Überbelastung in den Griff zu bekommen.

Kontakt DRK Schulen, die am „Baby-Bedenkzeit“-Projekt oder anderen Präventionsprojekten der Schwangerschafts(konflikt)beratungsstelle des DRK NWM teilnehmen wollen, können sich direkt an die Beratungsstelle wenden. Telefon: 03881 / 75 95 11 Öffnungszeiten der Beratungsstelle in der Pelzerstraße 15 in Grevesmühlen: montags 8 bis 15.30 Uhr, dienstags 8 bis 17 Uhr, mittwochs nach Vereinbarung, donnerstags 8 bis 15.30 Uhr, freitags 8 bis 12.30 Uhr. Außenstelle Gadebusch, Erich-Weinert-Straße 29, donnerstags 9 bis 15 Uhr, telefonische Terminabsprache erwünscht! www.drk-nwm.de

Schwangerschaften von Minderjährigen

Frey bestätigt der gegenwärtigen Generation von Jugendlichen übrigens „einen hohen Grad an Aufgeklärtheit. Sie wissen, aufgrund der sozialen Medien, die sie nutzen, in der Regel ziemlich gut Bescheid über Verhütung. Rein theoretisch zumindest.“

In der Praxis allerdings, bestätigen Frey und Martin lachend, ist es eben hin und wieder doch noch einmal etwas anderes. Da kommen dann schon doch immer wieder Mädchen in die Beratungsstelle und wollen wissen, was sie tun können, weil sie ungeschützt Sex hatten und nun fürchten schwanger zu sein. Da sind manch Jugendliche von heute dann doch auch nicht anders als manch Jugendliche vor ihnen. „Dann macht man es eben doch mal so, unter dem Motto wird schon nichts passieren.“, sagte Maike Frey.

Was die Schwangerschaften von Minderjährigen angeht, können die DRK-Mitarbeiter für ihre Beratungsstelle dennoch insgesamt Erfreuliches vermelden: „ Schwangerschaften von Minderjährigen sind die Ausnahme, die Zahlen sinken stetig, seit Jahren.“

