Sven Heß (36) hat kein Problem damit, dass sich fremde Menschen in seinem WG-Zimmer umsehen, dass sie sehen, wo er schläft, wie sein Bad aussieht, sein Wohnzimmerbereich. Einer der Besucher sagt: „Oh, da hat wohl einer extra aufgeräumt.“ Sven Heß schüttelt den Kopf, ruhig sagt er: „Nein, das sieht immer so aus. Ich mag es, wenn es aufgeräumt ist.“

Tag der offenen Tür im Sozialtherapeutischen Zentrum „Alter Speicher“ Grevesmühlen. Veranstaltung im Rahmen der 15. Wochen der seelischen Gesundheit des Landkreises Nordwestmecklenburg und der Hansestadt Wismar. Reinhard Fröhlich, Sozialarbeiter und –pädagoge aus Köchelstorf (3.v.r.), Katrin Frenkel (2.v.r.) und Zentrumsleiter Sebastian Flügel (r.) Quelle: Annett Meinke

Auf den ersten Blick würde man nicht denken, dass der junge Mann eine so schwierige Diagnose hat – suchtkrank mit paranoider Schizophrenie, einhergehend mit Panikattacken. Doch die Besucher von Sven wissen von vornherein, dass er Probleme hat. Sonst würde er nicht in der Wohngruppe im Sozialtherapeutischen Zentrum „Alter Speicher“ in Grevesmühlen leben, das von der DRK – Sozialen Betreuungsdienst MV gGmbH betrieben wird.

Es ist Tag der offenen Tür im Alten Speicher. Grund, die 15. Wochen der seelischen Gesundheit, die der Landkreis in Kooperation mit der Hansestadt Wismar und dem Sana Hanse-Klinikum Wismar (seit dem 15. April, noch bis zum 12. Juni) veranstaltet. Gekommen sind tatsächlich so einige Interessierte, es sind mindestens 20 Leute, die zumindest einmal kurz den Kopf in Sven Heßs Zimmer stecken.

Kirchstraße in Grevesmühlen, wo der Speicher sich befindet, betrieben von der DRK Soziale Betreuungsdienste MV gGmbh Quelle: Annett Meinke

Andere bleiben länger und suchen das Gespräch mit dem jungen Mann, der keinen Beruf hat, erfahren, warum das so ist. „Ich habe schon als Jugendlicher angefangen, Drogen zu nehmen. Alles, was es so gibt. Erst war alles cool, dann die Abstürze, die Horrorattacken.“ Seit anderthalb Jahren ist Sven Heß „clean“. Eine Leistung, zu der ihm einige seiner Besucher gratulieren.

Einer, der sich darüber besonders mit ihm freut, ist Reinhard Fröhlich, Sozialarbeiter und -pädagoge am Median Therapiezentrum Ravensruh, Außenstelle Wedendorfersee, Ortsteil Köchelstorf. Dort war Heß zweieinhalb Jahre lang in Therapie. Fröhlich ist einer der Besucher am Tag der offenen Tür im Grevesmühlener Speicher. Er fragt nach bei Sven Heß, ob sich seine Hoffnungen mit dem Umzug nach Grevesmühlen erfüllt haben.

Sven Heß, der keine Familie hat, niemand, der zu ihm gehört, nickt, er wollte unbedingt weg aus dem kleinen Köchelstorf, ursprünglich stammt er aus Pinneberg. Er sagt, er mag Grevesmühlen, er mag die Wohngruppe, die vorgegebenen Strukturen, die Gemeinschaft, geht inzwischen selbstständig zum Arzt, einkaufen, erledigt gerne etwas für die Anderen.

„Das wäre undenkbar gewesen, vor noch gar nicht allzu langer Zeit“, sagt Reinhard Fröhlich. „Es gab Zeiten, da lief Sven auf zwanzig Metern immer hin und her. Nichts weiter als das.“

Tag der offenen Tür im Sozialtherapeutischen Zentrum im „Alten Speicher“ Grevesmühlen. Quelle: Annett Meinke

Was die Zukunft bringt, sagt Sven Heß, das wird man sehen. Ob er noch einen Beruf lernen kann, ist fraglich. Er ist als berufsunfähig eingestuft. Doch Fähigkeiten hat er, er hält gerne Ordnung, kümmert sich um den Haushalt in der WG.

Insgesamt 12 Menschen leben in der Wohngruppe im „Alten Speicher“. Es gibt außerdem die Tagesstätte für Senioren, die Tagesstätte für Menschen mit Doppeldiagnose. Inzwischen sind alle Plätze komplett belegt. Dass es in Grevesmühlen weitaus mehr Bedarf an sozialtherapeutischer Unterstützung gibt, erklärt Sebastian Flügel, Leiter des Zentrums während des Rundgangs den Besuchern.

Katrin Frenkel von der Beratungsstelle für Abhängigkeitserkrankungen in Grevesmühlen und Sebastian Flügel, Leiter des Sozialtherapeutischen Zentrums „Alter Speicher“ in Grevesmühlen. Quelle: Annett Meinke

Auch Katrin Frenkel von der Beratungsstelle für Abhängigkeitserkrankungen in der Grevesmühlener August-Bebel-Straße, die ebenfalls mit dem Zentrum kooperiert, ist gekommen. Ihre Beratungsstelle wird im Anschluss an den Rundgang durch den Speicher auch noch besucht.

Thilo Rau, Geschäftsführer der DRK Soziale Betreuungsdienste M-V gGmbh, zu der das Sozialtherapeutische Zentrum „Alter Speicher“ in Grevesmühlen gehört - beim Tag der offenen Tür. Im Hintergrund Betreuer der Wohngruppe für Senioren im Haus. Quelle: Annett Meinke

