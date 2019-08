Grevesmühlen

Isabell Lechler (17) gehört zu den „jungen Wilden“, wie man die fünf jungen Schauspielschüler inoffiziell auf dem Gelände nennt, die in diesem Jahr die Stuntcrew des Grevesmühlener Piraten-Action-Open-Air-Theaters unterstützen.

So wild sieht die junge Frau, die mit ihrer Dozentin und Piratenkollegin, Stuntfrau Uli Lehmann (41), auf dem Piratenmarktplatz erscheint, im ersten Moment nicht aus. Im Gespräch wirkt sie anfangs ein wenig zurückhaltend. Doch das legt sich schnell und dann wird klar, Lechler, die aus Eisenach stammt und derzeit ihre Schauspielausbildung an der Medienakademie Thüringen (MAT) absolviert, interessiert sich tatsächlich brennend für das raue Stuntgeschäft. Das MAT ist bundesweit die einzige Schauspielschule, die eine Zusatzausbildung zum Actiondarsteller anbietet.

Dass Isabell sich bei den Piraten in Grevesmühlen wohlfühlt, die bekanntermaßen auch ein etwas rauer Haufen sind, wird auch bald klar. „Es ist zwar mit all den Vorstellungen auch anstrengend, aber unglaublich spannend hier. Wenn ich im kommenden Jahr wieder mit dabei sein darf, wär das schon cool“, meint sie.

Gutes Verhältnis zu allen Kollegen, die bei den Grevesmühlener Piraten arbeiten, auch im Service: Isabell Lechler, Schauspiel- und Stuntfrauschülerin (vorn links) mit ihrer Dozentin und Piratenkollegin Uli Lehmann (vorn rechts) an der Bar auf dem Piratengelände. Quelle: Annett Meinke

Verständlich ihr Wunsch. Was das Praktikum bei den Piraten Isabell Lechler und ihren Stuntmitschülern bietet, ist einiges: Als Statisten direkt Bühnenerfahrungen sammeln und außerhalb der Spielzeiten mit Stuntfrau Uli Lehmann und den anderen aus der Piraten-Stuntcrew trainieren, trainieren, trainieren. All das, was dazugehört, um irgendwann einmal gefragter Actiondarsteller, Stuntman oder Stuntwoman zu sein. Es geht vor allen Dingen um das Fechten, Kämpfen, Werfen, Fallen, auch das gekonnte Prügeln, Anschreien, Bewegen, Sprechen.

Uli Lehmann, die seit 2017 bei den Piraten mitmischt, war in diesem Jahr unter anderem für die Rekrutierung der Stunt-Lehrlinge mitverantwortlich. „Ich arbeite seit 2018 auch als Dozentin am MAT.“ Daher kennt sie unter anderem auch Isabell.

Jung-Stuntfrau Isabell Lecher (4.v.l.) wird in ihrer ersten Theatersaison von der Familie besucht, die in Halle und in Eisenach lebt, wo Isabelle sonst auch lebt. Die wollen natürlich sehen, wie sie sich auf dem Piratenparkett schlägt. Diana Mädel (11, v.l.), Cohen Flamann (11), dahinter Eberhard Flamann, Opa und Onkel von Isabell. Neben ihr rechts ihre Drillingsschwester Pauline Lechler und deren Freund Christian Stöhs. Quelle: Annett Meinke

Piratentheater-Besucher kennen Uli Lehmann zum Beispiel von einem besonders gefährlichen Stunt, den sie im vergangenen und auch in diesem Jahr zeigte: der Sturz aus dem Turm. Was leicht aussieht, ist in Wahrheit ziemlich schwierig. Lehmann sagt: „Genauso soll es sein. Es soll ganz leicht aussehen. Was an Übung dahintersteckt, so zu fallen, aus dieser Höhe und sich nicht zu verletzen, das wissen nur Stuntleute wirklich.“

Bevor die gebürtige Berlinerin ins Stuntfach wechselte, studierte sie Biologie und Sport an der Humboldt-Universität in Berlin. „Sportlich und beweglich zu sein“, sagt sie und lacht dabei, „ist sicher kein Hindernis, wenn man Actiondarsteller werden will.“ Sie hat unter anderem schon in MDR-Produktionen, zum Beispiel für die Sendung „ Kripo live“ mitgespielt. In den Szenen ging es unter anderem um Nachstellungen von Unfällen.

Im vergangenen Jahr hat Uli Lehmann für die ZDF-Produktion „Soko Wismar“, gemeinsam mit Piratenkollegen und Piraten-Oberstuntman Mario Eichdorf eine Fecht-Choreografie einstudiert. In diesem Jahr war Lehmann unter anderem bereits in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als waghalsige Fahrradfahrerin, die einen Berg hinunterrast, zu sehen.

Ähnlich wie ihre Schüler ist Uli Lehmann aber noch längst nicht da, wo sie gerne hinwill. Die Chancen, das zu erreichen, stehen auch gar nicht so schlecht. Stuntfrauen werden im Theater-, Film- und Fernsehgeschäft der vergangenen Jahre zunehmend nachgefragt, seitdem immer mehr Produzenten und Veranstalter auf starke, kämpferische Frauen setzen.

Eine Rolle in „ Game of Thrones“ oder in großen, aufwendigen Verfilmungen mit Kampfszenen, wie zum Beispiel „ Herr der Ringe“, sagt Lehmann: „Das wäre natürlich das Größte.“

Stuntfrauen im Gespräch mit dem Oberstuntman der Piraten – Mario Eichendorf. Isabell Lechler (l.), neben ihr ihre Drillingsschwester Pauline, die zu Besuch ist, und Stuntfrau Uli Lehmann (r.). Quelle: Annett Meinke

Von Annett Meinke