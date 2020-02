tanzmariechen und alte schlager beim senioren-fasching

Grevesmühlen

Die Norddeutschen im Allgemeinen sind zwar nicht als flächendeckend faschingsbegeistert bekannt, – doch wer am Donnerstagnachmittag im Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt in Grevesmühlen vorbeischaute, fand dort ältere Herrschaften vor, die ganz offensichtlich Spaß am Närrischen hatten.

Viele von ihnen hatten sich, was die Kostümierung anging, einiges einfallen lassen, für ihren Seniorenfasching. Einer von ihnen war Werner Harnack, der als Polizist erschien. Warum er ausgerechnet als „Freund und Helfer“ kostümiert sein wollte, erklärte der 88-Jährige, der früher in der Verwaltung der Post in Grevesmühlen arbeitete, gern: „Mein Sohn ist bei der Polizei.“

Zur Galerie Tanzmariechen vom Grevesmühlener Carneval Club erfreuten Senioren

Polizist und Sträfling

Doch nicht nur die meisten der Seniorinnen und Senioren hatten sich an diesem Tag verkleidet, auch ihre Betreuer – allen voran die Abteilung Ergotherapie unter Leitung von Grit Dohme-Radtke. „Wir haben uns, auch was das Programm betrifft, einiges einfallen lassen.“, verriet sie. Passend zum Kostüm von Werner Harnack erschien Seniorenbetreuerin Bianca Wunderow als Sträfling, der sich gleich einmal von Werner Harnack in Gewahrsam nehmen ließ.

Zum Faschingsprogramm im AWO-Heim gehörte unter anderem eine zünftige Büttenrede, die Grit Dohme-Radtke hielt, und ein Programm aus verschiedenen Sketchen und Schwänken, die sich Seniorenbetreuer und einige der Senioren gemeinsam hatten einfallen lassen und zur Belustigung aller aufführten.

Lilli Schmidt (91), die im Krieg 1943 mit ihrer Mutter und zwei Schwestern von Kiel nach Grevesmühlen floh und mit ihrer Familie hier blieb, gehörte zu den Senioren, die am Programm mitgearbeitet hatten. „Ein Sketch up Platt“, sagte sie, „wollte ich unbedingt machen. Weil ich Platt so liebe, und es schade finde, dass nur noch so wenige Menschen es sprechen.“ Lilli Schmidt wohnt erst seit einem halben Jahr im AWO-Seniorenzentrum. Ihre Schwester Ilse Prieß (88) lebt schon länger dort. Lilli Schmidt sagte: „Das AWO-Heim ist ein guter Ort. Die Menschen, die hier arbeiten, machen gern, was sie tun. Das merkt man ihnen an, und das ist doch das Wichtigste.“

Tanzmariechen und alte Schlager

Viele Senioren genossen die Musik des Nachmittags augenscheinlich. Sie schunkelten, summten oder sangen sogar mit, zum Beispiel den allseits offenbar gut bekannten Schlager „Anita“ des kürzlich verstorbenen Sängers Costa Cordalis. DJ Michael Kühn aus Damshagen, der, wie Ergotherapieleiterin Dohme-Radtke verriet, schon zum „Stamminventar“ im AWO-Seniorenzentrum gehört, legte auf.

Der Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt des Tanzmariechens des Grevesmühlener Carneval Clubs (GCC), Anastasia Wigger, die auch den Tanz-Nachwuchs des GCC für eine Darbietung mitbrachte, der aus Santana Wigger (9) und Isolde Danker (8) bestand.

Neben mit Marmelade gefüllten Berlinern und Kaffee gab es auch Sekt zur Feier dieses Faschingsnachmittags für die Senioren.

Von Annett Meinke