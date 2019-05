Schwerin/Grevesmühlen

Das Treffen mit Uta Krause (54), Leiterin der Telefonseelsorge Schwerin, findet im Café Bernstein in Schwerin statt, nicht in der Dienststelle. Warum, erklärt sie: „Nicht nur die Menschen, die bei uns anrufen, brauchen den Schutz der Anonymität, auch unsere Telefonseelsorger. Wir haben es bei unseren Anrufern immer wieder auch mit stark psychisch Geschädigten zu tun. Wo unser Dienstgebäude steht, muss Niemand wissen.“

Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement

Anfang April erhielt die Telefonseelsorge Schwerin, für die derzeit 95 Telefonseelsorger ehrenamtlich arbeiten (Stand Mai 2019), für ihr gesellschaftliches Engagement einen Preis. Der Gutschein für die Reise nach Heringsdorf für vier Ehrenamtler wurde von Ekkehard Giewald, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) Nordwestmecklenburg, an Uta Krause überreicht.

Das DRK organisiert jährlich sieben Ehrenamtsmessen im Land. Alle Teilnehmer, die sich auf einer dieser Messen mit einem Stand präsentieren, können an einer Preis-Auslosung teilnehmen. „Dass wir es wurden, hat mich gefreut“, sagt Krause. Sie weiß auch bereits, sagt sie dann, wer von ihren Mitarbeitern eine kleine Erholungsreise besonders gut gebrauchen kann.

Ausbildung dauert neun Monate

Uta Krause, Leiterin der Telefonseelsorge Schwerin nimmt für die Telefonseelsorge den Preis - eine Wochenendreise nach Heringsdorf für vier ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter, von Ekkehard Giewald, Deutschs Rotes Kreuz Nordwestmecklenburg, entgegen.

Die Menschen, die in Schwerin am Telefon sitzen, um rund um die Uhr zuhören, wenn andere in Nöten sind, kommen aus allen Altersklassen und Berufen. Die jüngste Telefonseelsorgerin ist eine junge Mutter, 26 Jahre alt, der älteste Seelsorger ist 86 Jahre.

Alle, die in Schwerin für 12 Stunden im Monat Dienst haben, – drei Schichten zu jeweils vier Stunden –, haben sich um das Ehrenamt beworben, ein Vorab-Gespräch mit der Leiterin durchlaufen und, wenn sie als geeignet erschienen, zunächst eine Ausbildung absolviert. Neun Monate dauert sie. „So lange, wie eine Schwangerschaft“, sagt Uta Krause und lacht.

Die Metapher wählt sie bewusst. Während der Ausbildung passiert in der Regel viel mit den zukünftigen Telefonseelsorgern. „Es geht nicht nur um das Handwerkszeug, darum, zu lernen, wie man ein Gespräch mit den Anrufern strukturiert, wie man mit diesen oder jenen Inhalten umgeht. Es geht auch darum, die eigenen Fähigkeiten zur Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung zu überprüfen. Um die eigenen Fähigkeiten und die eigenen Grenzen klar zu kennen.“ Eine Hauptvoraussetzung, so Krause, um dieses Ehrenamt auszuüben.

Telefonseelsorger sind keine Therapeuten

Eine Herausforderung, sagt die Chefin der Schweriner Telefonseelsorger, sei, loslassen zu können. Zu wissen, letztlich, – egal, was gesprochen wurde oder nicht –, was passiert ist, die Verantwortung für das eigene Leben bleibt bei den Anrufern.

„Wir sind keine Therapeuten“, betont sie, „auch wenn es nicht selten vorkommt, dass wir sozusagen die Zeit zwischen zwei Terminen auffangen, weil der Anrufer oder die Anruferin bereits in Therapie ist und zwischendrin ganz dringend Jemanden braucht, der zuhört.“ Wichtig sei vor allen Dingen, so Krause, dass es nicht darum ginge, irgendetwas zu beurteilen oder zu erreichen.

Telefonseelsorger werden? Der nächste Ausbildungslehrgang für Telefonseelsorger in Schwerin beginnt September dieses Jahres. Wer mit dabei sein will, sollte sich jetzt bewerben! Neu: Zum ersten Mal wird auch in Chat-Telefonseelsorge ausgebildet. Infos im Büro der Telefonseelsorge Schwerin unter der Telefonnummer: 0385 / 51 25 25 oder per E-Mail: buero@telefonseelsorge-schwerin.de

Topthema Einsamkeit

„ Topthema im Leben unser Anrufer“, sagt sie, „ist die Einsamkeit.“ Einsamkeit sei der wahre tief liegende Grund bei den meisten Problemen. Ob es nun um Sucht, Aggressivität, psychische Erkrankungen, um Probleme in der Partnerschaft, mit Kindern, Eltern, um finanzielle Sorgen, Langeweile oder auch um Sexualität ginge.

Was aber passiert, wenn einer der Anrufenden entweder selbst von Suizid spricht? Oder man der Gesprächsführung anmerkt, dass es darum geht? Wenn Sätze fallen, wie: „Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich komm da nicht mehr raus.“?

In so einem Fall, erklärt Uta Krause, ist es erst einmal wichtig, nachzufragen, dem Anrufer zu erlauben, über Suizid zu sprechen. Auf so einen Gedanken – oder sogar schon eine Absicht – nicht mit „aber nein, das dürfen Sie doch nicht tun.“- Sätzen zu reagieren.

Supervisionen und Weiterbildungen

Die Möglichkeit, eine Ambulanz zu rufen oder eine Einweisung in eine Klinik zu veranlassen, bleibt Telefonseelsorgern ohnehin nur selten. In den meisten Fällen wissen sie eben nicht, wer der Anrufer ist, wo er sich befindet. Manchmal jedoch kommt es vor, dass Anrufer plötzlich ihren Namen und ihre Adresse preisgeben und zulassen, dass die Telefonseelsorge professionelle Hilfe organisiert.

