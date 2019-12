weihnachten auf finnisch-deutsch

Boltenhagen

Pia Lindquist lebt mit ihrer Familie seit ein paar Jahren im Ostseebad Boltenhagen. Die gebürtige Skandinavierin vermisst den Schnee und das Eisleuchten zum Weihnachtsfest. Einige Rituale aus ihrem Heimatland hat sie jedoch bewahrt: „Als ich ein Kind war, gab es bei uns in Finnland kein Weihnachtsfest ohne Schnee und Eisleuchten. Auch das Essen war immer genau gleich, nach der genau gleichen Reihenfolge. Alle Zutaten wurden immer bei demselben Händler gekauft. Wenn ich heute noch in Finnland leben würde, wäre es wahrscheinlich genauso.

Nun lebe ich mit meinem Mann und meinen Kindern schon eine Weile in Boltenhagen – mein Mann stammt von hier – und die Traditionen haben sich ein wenig aufgelockert. An Schnee ist nicht zu denken, die Zutaten sind hier nicht zu kaufen und mir fehlt mit meinem Café Lindquist, das ich in Boltenhagen betreibe, auch die Zeit für das aufwendige Zubereiten.

Meine Eltern besuchen uns jedes Jahr zu Weihnachten und bringen das Wichtigste mit – sich selbst und einige finnische Leckereien. Da in Finnland am Heiligabend groß aufgetischt wird, gibt es bei uns zum Mittag nur Milchreis mit einer versteckten Mandel. Mein Mann bekommt Bockwurst und Kartoffelsalat, wenn er möchte. Wer die Mandel auf seinem Teller hat, findet unter dem Weihnachtsbaum ein Geschenk, wenn der Teller leer ist. Wir haben zwei Kinder, also gibt es bei uns auch immer zwei Mandeln.

Am späten Nachmittag wird der Tisch hübsch gedeckt, wir hören skandinavische Weihnachtsmusik und ziehen uns festlich an. Den Heiligabend feiern wir nach finnischer Tradition. Es gibt ein Büfett mit verschiedenen kleinen Gerichten: Kaviar, eingelegter Hering, Lachs, Köttbullar, Rote-Beete-Salat und andere Köstlichkeiten. Am 25. Dezember gibt es nach deutscher Tradition Ente mit Rotkohl und Klöße.

Von Pia Lindquist