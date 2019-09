Boltenhagen

Zum Ende der Badesaison hat der Ostsee-Sommer auch in Boltenhagen noch mal alles aufgeboten, blauer Himmel, Sonne satt und schon fast tropische Temperaturen. Doch es hilft alles nichts, in den kommenden Wochen wird der Herbst auch in Boltenhagen Einzug halten.

Inzwischen allerdings hat es sich bei Touristen und auch Einheimischen herumgesprochen: Ein Abstecher in das Ostseebad lohnt sich auch in der Nebensaison. Nicht nur, weil die Natur sich dann fantastisch einfärbt und ein herbstlicher Spaziergang am Strand in den allermeisten Fällen sogar noch viel erholsamer als in der Hauptsaison ist, – sondern auch, weil die Kurdirektion in der Nebensaison immer einige interessante Kultur-Highlights am Start hat.

Maxi Biewer, „dienstälteste Wetterfee Deutschlands“, wie sie gern genannt wird, besucht das Ostseebad am 13. September. Biewer ist auf Lesetour mit ihrem neuen Buch „Ich mach’ aus Regen Sonnenschein“, erschienen im Eulenspiegel-Verlag. In ihren Kurzgeschichten geht es nicht nur um Anekdoten aus ihrem beruflichen Leben, um besondere Vorkommnisse und Drehs rund um das Wetter, es geht auch um ganz persönliche Ereignisse in Biewers Leben, die sie mit Humor und Leichtigkeit präsentiert. Wer mit Maxi Biewer auf eine unterhaltsame Wetterreise gehen will, die durch verschiedene Jahreszeiten und auf verschiedene Kontinente führt, sollte sich rechtzeitig eine Karte besorgen. Los geht es am 13. September, einem Freitag, um 19.30 Uhr im Festsaal von Boltenhagen.

Ein anderer kultureller Höhepunkt, den die Kurverwaltung präsentiert, ist das Konzert der Rock- und Pop-Interpretin Christina Rommel, die am 11. Oktober, um 20 Uhr im Festsaal auftreten wird. Rommel, gebürtige Erfurterin, wurde einem breiteren Publikum nicht nur durch ihre Lieder wie unter anderem „Schlaflos“, „Traum aus Eis“, „Dann spürst du den Regen“ bekannt. In den Jahren 2006 bis 2008 moderierte sie beim Mitteldeutschen Rundfunk ( MDR) ihre eigene wöchentliche Fernsehshow „Geheimtipp“, von der über 60 Folgen ausgestrahlt wurden.

Christina Rommel und ihr Chocolatier. Quelle: Elisapark Media

Mit der Sängerin reist nicht nur ihre Band an, sondern, ganz im Motto des Konzerts, das „Schokolade-Konzert“ heißt, ein echter Chocolatier, der seine Kunst vor Ort unter Beweis stellt. Die entstandenen Köstlichkeiten sollen dem Publikum sozusagen als cremige Ergänzung zur Musik von Schokoladenmädchen kredenzt werden.

Auch die Pianisten Andreas Güstel und Julian Eilenberger, bekannt als „Be-flügelt“ besuchen Boltenhagen erneut am 26. September. Um 19.30 Uhr beginnt ihr Konzert im Festsaal.

Musik ist die Leidenschaft der Pianisten Andreas Güstel und Julian Eilenberger – „Be-flügelt“ und das zeigen sie, wenn sie vom Komponieren erzählen und vor allem, wenn sie den Flügel zum Erklingen bringen. Eine lyrische Note bekommt der Abend durch die gekonnten Rezitationen von Julian Eilenberger, der Einblicke in sein aktuelles Rilke-Programm gibt. Quelle: Nils Bürger Karussel

Von Annett Meinke