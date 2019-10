Wie geht es Upahl und Plüschow nach der Fusion?

Grevesmühlen

Es soll Menschen geben, die bei einer Hochzeit in erster Linie tatsächlich auf das Einkommen des Partners schielen. „Wenn Gemeinden miteinander fusionieren, ist es zumindest von Vorteil, wenn der eine Partner stabile Finanzen aufweist.“, sagt Pirko Scheiderer, Leiterin des Haupt- und Ordnungsamtes der Stadt Grevesmühlen, das unter anderem die Gemeinden im Amt Grevesmühlen-Land verwaltet. So geschehen im Fall der Fusion der Gemeinden Upahl und Plüschow, die seit Anfang dieses Jahres offiziell „verheiratet“ sind. Upahl mit seiner guten Infrastruktur, dem großen Gewerbegebiet – ein finanziell stabiler Partner für Plüschow, das sich in einer eher schwierigen finanziellen Lage befand. 400 000 Euro Fusionsprämie für die neue Gemeinde Upahl – das „Hochzeitsgeschenk“ vom Land.

Dass eine Gemeindefusion für die Verwaltung des Amtes Grevesmühlen Land von Vorteil ist, liegt auf der Hand. Die Verwaltung muss nur noch mit einem politischen Gremium kommunizieren, anstatt der Abarbeitung der jeweiligen Prioritätenlisten zweier verschiedener Gemeinden gibt es eine gemeinsame, die abgearbeitet werden muss.

Was machen Plüschows geplante Investitionen?

Dass die Interessen des „ärmeren“ Partners nach erfolgter Fusion gewahrt bleiben, dafür soll unter anderem der Gebietsänderungsvertrag zwischen Upahl und Plüschow sorgen. Ein Passus darin sieht auf vor, – auf Basis des Landes- und Kommunalwahlgesetzes M-V –, dass die Gemeindevertretung Upahl für die Dauer eine Wahlperiode vier zusätzliche Sitze erhält.

Zurzeit bestimmen daher fünf Gemeindevertreter aus der ehemaligen Gemeinde Plüschow die Geschehnisse in der neuen Großgemeinde Upahl mit, unter anderem ist der ehemalige Plüschower Bürgermeister Christian Baumann, derzeit der 1. Stellvertreter des in diesem Jahr wiedergewählten Upahler Bürgermeisters Steve Springer.

Wie geht es voran mit den Investitionsvorhaben, die im Zuge der Verhandlungen zur Gebietsänderung von Plüschow und Upahl gelistet wurden? Aufgeführt auf Plüschower Seite waren die Ortslage Hilgendorf und der ländliche Weg K 20 Richtung Hilgendorf, die im Rahmen der Dorferneuerung ausgebaut werden sollen. Auch der ländliche Weg im südlichen Hilgendorf, inklusive der Erneuerung einer Brücke standen auf der Wunschliste Plüschows, sowie die Wiederherstellung eines alten Verbindungsweges zwischen Pravtshagen und Hilgendorf und die Anschaffung eines Löschfahrzeugs für die Plüschower Feuerwehr. Auf Upahls Wunschliste ganz oben stand die Entstehung eines neuen Sportlerheim.

Das Sportlerheim steht kurz vor seiner Fertigstellung, hatte allerdings bereits bewilligte LEADER-Mittel schon zu Zeiten der Verhandlungen mit Plüschow. Bei den Plüschower Bauvorhaben hingegen geht es bisher nicht voran. In Plüschow und auch in Upahl war man bei Abschluss des Gebietsänderungsvertrages davon ausgegangen, dass die Fusionsbereitschaft der beiden Gemeinden bei der Bereitstellung von Landesfördermitteln für die Arbeiten in Hilgendorf und Umgebung eine Rolle spielen würde. „Es geht uns nicht darum, für die Plüschower Investitionsvorhaben eine Vorzugsbehandlung einzufordern“, erklärt Steve Springer. „Dennoch sind wir der Meinung, dass bei der Entscheidungsfindung auf Landkreis- und Landesebene die erfolgte Fusion entsprechend wertgeschätzt werden sollte.“

Gespräche zwischen der Gemeinde Upahl, dem Landkreis und dem Ministerium für Inneres in Schwerin sind diesbezüglich bereits gelaufen. Demnächst tagt der Vergaberat des Innenministeriums erneut, der für das gesamte Land eine Art Prioritätenliste festlegt, in der es darum geht, gezielt bestimmte Bauvorhaben zu unterstützen, die eine leistungsfähige kommunale Infrastruktur gewährleisten.

Fusionen Amt Grevesmühlen-Land Im Jahr 1998fusionierten die Gemeinden Testorf und Testorf/Steinfort, im Jahr 2011 die Gemeinde Upahl und Hanshagen. Im Jahr 2014 fusionierten die Gemeinden Börzow, Mallentin und Papenhusen zur Großgemeinde Stepenitztal – mit einer Fläche von 45 km². Was die Einwohnerzahl anbelangt liegt Stepenitztal mit insgesamt 1691 Einwohnern (Stand Dezember 2018) hinter der Gemeinde Gägelow, die mit einer Fläche von knapp 23 km² auf 2600 Einwohner kommt. Durch die Fusion von Upahl und Plüschow zum 1. Januar 2019 erweiterte sich die Fläche von Upahl auf 48 km², Einwohner Stand Ende 2018: 1552.

Probleme und Vorteile

Probleme in einer Fusion bringen oft auch die Straßennamensänderungen mit sich. Zum einen dauert es oft, die neuen Straßenschilder in einer neuen Großgemeinde alle korrekt anzubringen, zum anderen kostet es die Einwohner oft Nerven, Zeit und Geld, auch wenn die meisten Adress-Ummeldungen kostenlos sind, zum Beispiel bei Banken oder Online-Portalen, Versicherungen. Auch eine Adressänderung im Ausweis ist kostenlos, Fahrzeugpapiere umändern allerdings nicht. „Doch erfahrungsgemäß“, sagt Pirko Scheiderer, „spielt sich das früher oder später ein.“

Zufriedene Stimmen kommen unter anderem vom Kirchenförderverein aus Friedrichshagen und vom Künstlerhaus Schloss Plüschow. Der Verein zum Erhalt der gotischen Dorfkirche in Friedrichshagen konnte von der Gemeinde Gelder für die weitere Sanierung erhalten. Auch im Künstlerhaus Schloss Plüschow, das mit der Sanierung der Fenster ebenfalls auf der Plüschower Liste stand, passiert etwas. Der Einbau der Fenster hat bereits begonnen.

Die für die jetzige Ortswehr in Naschendorf gewünschte Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs ist auf einem guten Weg. Die Fördermittelanträge sind gestellt. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass der Landkreis als Hauptförderer die Fördermittelzusage bald erteilt.

Hauptamtsleiterin Scheiderer zählt weitere Vorteile der Fusion auf. Weil die Upahler freiwillig einen höheren Anteil von Kindern in der Gemeinde zu den Kinderkrippenplätzen in den Einrichtungen der Gemeinde übernehmen, kommen nun auch Plüschower Eltern, die ihre Kleinsten in gemeindeeigenen Einrichtungen untergebracht haben, in den Genuss, weniger zahlen zu müssen. Upahl zahlt nicht 50 Prozent, sondern 60 Prozent der Kosten, die nach Abzug dessen, was Land und Landkreis zahlen, übrigbleiben.

Im Gebietsänderungsvertrag zwischen Upahl und Plüschow wurde zudem vereinbart, dass die jeweils günstigeren Steuersätze zu übernehmen sind. Hundebesitzer in Upahl zahlen jetzt weniger, weil die Steuer auf den ersten Hund in Plüschow günstiger war, im Fall des zweiten und dritten Hundes profitierten die Plüschower Hundefreunde, denn da war Upahl günstiger. Auch was die Grundsteuer angeht und die Gewerbesteuer wurde es für Plüschower günstiger als zuvor.

