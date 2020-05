wo kommt das ganze geld nur her

Grevesmühlen

Ich bin begeistert von den Milliarden von Euro, die die Bundesregierung Regierungserklärung für Regierungserklärung aus dem Hut zaubert. Milliarden, um Zuschüsse zu zahlen, Kreditprogramme aufzulegen, Unternehmen zu retten. Der Umfang des Programms das unsere Regierung auflegt, soll bereits ungefähr dem entsprechen, was das restliche Europa für die Abfederung der Corona-Pandemie tut. Ich bin gewillt zu glauben, dass das in unserem Land nur möglich ist, weil man Jahre auf der schwarzen Null herumritt. Dennoch – all die Milliarden, die auf einmal da sind, sprengen die Vorstellungskraft eines Normalverdieners. Ich frage mich auch, was wäre ohne die Krise aus den schönen Milliarden geworden? Hätten wir sie dann tatsächlich in die Infrastruktur, in Krankenhäuser, die der öffentlichen Hand gehören, in gut bezahlte Krankenpfleger und -pflegerinnen, in die Bildung investiert? Oder wären all diese feinen Milliarden immer weiter angewachsen, bis zum St. Nimmerleinstag?

Von Annett Meinke