Grevesmühlen

Ausgediente Handys, Smartphones, Tablets verstauben nicht selten in Schubladen. Dabei sind viele Materialien, aus denen sie gebaut sind, wertvoll und können aufbereitet wiederverwendet werden.

Ab dem 22. Mai bis zum 5. Juni, jeweils mittwochs, von 15 bis 18 Uhr, können alte Handys & Co. im Nachbarschaftstreffpunkt „Das Eck“ am Grevesmühlener Bahnhof abgegeben werden. Eine gemeinsame Aktion des Grevesmühlener Vereins „Stadt ohne Watt“ mit dem „Eck“ im Rahmen der Deutschen Aktionstage für Nachhaltigkeit, deren Motto in diesem Jahr „Taten für Morgen“ lautet.

Das Eck aus Grevesmühlen war für den Nachbarschaftspreis 2018 nominiert. Quelle: das eck

Der Verein Grevesmühlen „Stadt ohne Watt“ für nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung verfolgt das Ziel, den Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und erneuerbarer Energie für alle in und um Grevesmühlen zu sichern. „Das Eck“, Nachbarschaftstreff und offener Kunstraum am Bahnhof, steht für eine friedliche Gesellschaft, die niemanden ausschließt.

Zu dieser Gelegenheit noch ein Hinweis des „Ecks“: Wer noch alte, funktionstüchtige Fahrräder hat, die nicht mehr gebraucht werden, kann diese gerne auch abgeben.

