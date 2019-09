Zwanzig Gesellen wurden freigesprochen

Grevesmühlen/Wismar

Nein, leicht hat es das Handwerk in Nordwestmecklenburg nicht. Einerseits gibt es zwar fast überall volle Auftragsbücher, was natürlich fantastisch ist, andererseits aber eben nicht ge­nügend Auszubildende und Fachkräfte, um all die Aufträge zu bewältigen.

„Das Ringen um Fachkräfte im Handwerk ist ein Thema in unserem Landkreis. Gäbe es mehr junge Leute, die sich für eine handwerkliche Ausbildung interessieren, würden wir uns alle freuen. Man müsste nicht so lange auf Termine bei Handwerkern warten“, sagte Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) augenzwinkernd in ihrer Ansprache an die Gesellen, deren Familien und Freunde. Diese hatten sich Freitagnachmittag in der Grevesmühlener Malzfabrik eingefunden, um ihre Gesellenbriefe entgegenzunehmen und mit der traditionellen Formel von Kreishandwerksmeister Detlef Kohrt freigesprochen zu werden: „Ich spreche Euch frei, ein jeder jetzt Geselle sei. Schafft fröhlich mit Herz und Hand, und seid stolz auf Euren Handwerksstand.“

Gäbe es mehr junge Leute in Nordwestmecklenburg, wie Tobias Diehl, müssten sich die Handwerksbetriebe im Landkreis keine Sorgen um Nachwuchs machen. Er hat den Beruf des Zimmerers gewählt, weil er etwas mit seinen eigenen Händen erschaffen will. „Etwas, das man abends anschaut und anfasst und weiß: Das habe ich gemacht“, erklärt er. Diehl hat nicht nur die perfekte Einstellung zum Handwerk, will irgendwann vielleicht auch ­einmal eine Meisterausbildung machen, er ist auch noch der Beste dieses Jahrgangs, hat seine Ausbildung mit dem Prädikat „Gut“ bestanden. Gelernt hat der junge Zimmermann bei der Wismarer Firma: Zimmerei und Holzbau Mario Braun.

Noch zwei weitere Gesellen haben mit „Gut“ bestanden und gehören damit ebenfalls zu den Besten: Tischler Frank Pampe, der bei der Tischlerei Eigenstetter in Rehna lernte, und Kfz-Mechatroniker Patrick Bomball, der bei Awus Automobile in Wismar lernte. Bomball hat sogar vorzeitig ausgelernt.

20 Azubis haben Prüfung

erfolgreich absolviert

Mit den drei Besten haben noch 17 weitere Auszubildende im Handwerk ihre Prüfung bestanden. Neun schlossen mit dem Prädikat „Befriedigend“ ab, acht mit dem Prädikat „Ausreichend“.

15 Auszubildende allerdings bestanden nicht. Insgesamt waren in diesem Jahr 35 Auszubildende zu den Prüfungen angetreten, drei davon Wiederholer aus dem vergangenen Jahr. Zwei von ihnen bestanden, einer erneut nicht.

Dass 15 Auszubildende im Handwerk ihre Prüfungen nicht bestanden, macht schon ein wenig nachdenklich, oder wie Kreishandwerker Detlef Kohrt es ausdrückte: Es mache die jungen Handwerker, die es geschafft haben und ihre Leistungen „noch wertvoller“, als sie es ohnehin sind.

Statistik Prüfungen 2019 Insgesamt zehn angehende Tischler traten in diesem Jahr zu den Prüfungen an. Sieben bestanden, drei nicht.Maler und Lackierer traten vier an, viermal wurden Prüfungen nicht bestanden. Bauten- und Objektbeschichter: Drei gingen in die Prüfung, drei bestanden nicht. Ein Metallbauer, er bestand die Prüfungen. Friseure traten vier an, zwei bestanden, zwei nicht. Ausbaufacharbeiter, Fachrichtung Zimmerer traten vier zu den Prüfungen an, zwei bestanden, zwei nicht. Kfz-Mechatroniker, einer, der die Ausbildung mit „Gut“ und vorzeitig beendete. Drei Zimmerer traten insgesamt an, alle bestanden. Angehende Maurer gingen zwei in die Prüfungen, beide bestanden.Die Wiederholer aus dem vergangenen Jahr: Elektroniker, Energie- und Gebäudetechnik, bestanden, Kfz-Mechatroniker, bestanden, Kfz-Fachrichtung NFT-Technik, nicht bestanden.

Landrätin Weiss betonte, dass der Landkreis zu seinem Handwerk stehe, „auf es stolz sei. Handwerksbetriebe genießen bei uns ein hohes Ansehen.“ Worauf Weiss an diesem Punkt auch hinwies, war, dass Handwerksbetriebe in der Region auch, was ehrenamtliche Aktivitäten und den Zusammenhalt der Gesellschaft angeht, von großer Bedeutung seien. „Es sind die Handwerksbetriebe, die Vereine und ihre Aktivitäten unterstützen, die sich bei Stadt- und Dorffesten mit finanzieller und auch anderer Unterstützung engagieren.“

Das schönste Kleid an diesem Nachmittag in der Grevesmühlener Malzfabrik trug wohl Nancy Kirsch, die ihre Friseurinnen-Ausbildung im Wismarer Salon „Hairscout“ von Ines Löper absolviert hat. Nur ein einziges weiteres Mädchen war unter den Gesellen dieses Tages, eine junge Frau, die Tischlerin gelernt hat.

Nancy Kirsch (r.) aus Wismar, frisch gebackene Friseurin. Quelle: Annett Meinke

Von Annett Meinke